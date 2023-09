„Schwangere bewegen sich oft zu wenig“

Julia Brechelmacher ist in der Stadtgemeinde aufgewachsen. Nur für die Dauer von vier Jahren verließ die 27-Jährige ihre Heimatstadt. Der Grund dafür war das Studium für Hebammenkunde, das sie in Deutschland – und zwar in Fulda, in Ost-Hessen – absolvierte.

Nach ihrer Rückkehr arbeitete die junge Frau als Hebamme im Wiener Donauspital. Jetzt betreut Brechelmacher Risikoschwangerschaften im Ambulanzbereich, in der präpartalen Risikostation und im Kreißsaal des Allgemeinen Krankenhauses in Wien.

„Seit einem Jahr bin ich auch freiberuflich – mit Kassenvertrag – in der Schwangerenvorsorge und Wochenbettbetreuung tätig“, erläutert die Hebamme im NÖN-Gespräch. Nebenbei bietet sie auch Einzelvorbereitungskurse für Bewegung in der Schwangerschaft an. „Der Einzelgeburtsvorbereitungskurs ist komplett getrennt vom ,Bewegung in der Schwangerschaft'-Kurs. Einzelgeburtsvorbereitung ist ein ca. dreistündiger Informationsvortrag von mir an werdende Eltern, in dem es um die Schwangerschaft, die Geburt und das Wochenbett sowie die Babypflege geht“, erklärt sie.

.„Bewegung wirkt sich positiv auf die Geburt aus“

Und weiter: „Ich finde, dass sich Schwangere zu wenig bewegen. Die Geburt ist Bewegung und letztere wirkt sich wieder positiv auf die Geburt aus.“ Es gebe Studien, die belegen würden, dass sich körperliche Ertüchtigung auf einen positiven Geburtsverlauf auswirken würden“, meint Brechelmacher. Aufwärm- Ausdauer- und Kraftübungen sind indessen die Inhalte der Bewegungskurse. „Ich versuche dabei auf Wünsche der Schwangeren einzugehen und beispielsweise Beckenbodenübungen einzubauen“, so die Hebamme und Trainerin.

Interessierte können die Kurstermine im Internet unter www.brechelmacher.hebamio.at abrufen oder sich bei der Organisatorin unter der Telefonnummer 0681/818 992 54 informieren. Brechelmacher ist übrigens auch am Gesundheitstag der Stadtgemeinde, am Sonntag, den 10. September, ab 13.30 Uhr am Schulsportgelände persönlich zu sprechen.