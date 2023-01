Silvester mit Sprengstoff in Laienhänden

Rudolf Jost ist Feuerwerks-Weltmeister, Branchensprecher in der WKO und handelt selbst mit Pyrotechnik. Er will massiv gegen illegale Böller vorgehen. „Es ist traurig, dass da immer wieder Unfälle passieren. Leider wissen die Menschen oft nicht, dass die Böller und Feuerwerkskörper, mit denen es zu derartigen Vorkommnissen kommt, illegal erworben wurden“, meint der Profi.

Die illegalen Produkte würden gefährliche Blitzknallsätze enthalten. Jost weiter: „Diese Knallsätze brennen viel schneller ab, sind mit Sprengstoff vergleichbar und EU-weit für Privatpersonen verboten.“ Mit diesen sei es leicht möglich Gliedmaßen zu verlieren und sogar Telefonzellen in die Luft zu jagen.

„Ich kann nicht nachvollziehen, warum man so etwas verwendet. Es muss den Leuten bewusst gemacht werden, dass sie sich selbst, andere und auch unsere Branche gefährden. Weiters ergibt sich für die Mitbürger und Tiere eine enorme Lärmbelästigung.“

Die illegalen Böller sind bis zu 180 Dezibel laut und können ein Auto zerlegen. „Wie viele Menschen müssen sich noch damit verletzen oder sogar sterben?“, fragt Jost. 90 Prozent aller Verletzungen passieren durch illegale Feuerwerke. Gekauft werden diese Böller zumeist im Nachbarland Tschechien oder im Internet.

Böller werden unter dem Ladentisch verkauft

„Böller und leider auch Kugelbomben, aufgrund derer wieder ein Toter zu beklagen ist, werden in Tschechien von vietnamesischen Händlern unter dem Ladentisch verkauft, obwohl sie dort auch verboten sind“, berichtet Jost. Die in Österreich erhältlichen „legalen“ Böller werden mit Schwarzpulver befüllt und sind seit 2010 lärmreduziert. „Ich möchte mich bei der österreichischen Exekutive für die zahlreichen Grenzkontrollen, in deren Rahmen auch viele Knallkörper beschlagnahmt wurden, bedanken“, meint der Feuerwerks-Weltmeister.

Bereits im Herbst wird in Tschechien eingekauft

Die Menschen würden die Böller bereits im Oktober oder November kaufen, weil sie später mit Kontrollen rechnen müssten. Laut Jost werden die Feuerwerke in Gefahrenklassen eingeteilt. Die Klasse „1.4G“ wird als Kleinfeuerwerk mit geringer Gefahr bezeichnet, während „1.3G“ als Mittelfeuerwerk und Großfeuerwerk ausgewiesen wird.

Illegale Feuerwerke, die weder eine CE- noch andere Zulassungen haben dürften auch Profis nicht verwenden. Die nächsthöhere Stufe „1.2G“ sei nur den Profis vorbehalten und die illegalen Feuerwerke seien teils mit „1.1G“ gekennzeichnet – wie auch Sprengstoff. Wenn man solches Gefahrengut transportiert, müssten sogar die Autos mit orangefarbenen Tafeln gekennzeichnet werden.

„Nicht auszudenken, wenn es im Zuge eines Unfalls zu einer Explosion kommt. Die Folgen wären verheerend“, so Jost. Er berichtet im NÖN-Gespräch auch davon, dass diese gefährlichen Feuerwerke teilweise auch mit der Post oder anderen Paketdiensten verschickt werden.

„Die Zusteller wissen oft gar nicht, in welcher Gefahr sie sich befinden“, meint der Fachmann. Er will, dass es den illegalen Händlern an den Kragen geht und pocht auf die Vernunft der Käufer: „Jeder Verletzte, jeder Tote ist einer zu viel.“

