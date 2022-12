Sitzung geplatzt, die Fortsetzung folgt

Werbung

Die Gemeinderatssitzung am Dienstag dauerte nicht lange. Beim Tagesordnungspunkt „Voranschlag 2023“ war Schluss: !wir-Stadtrat Peter Lauppert und !wir-Gemeinderat Gunter Hiermann verließen den Saal.

Der Grund dafür waren laut Lauppert die Finanzen: „Seit 15 Jahren bemühe ich mich um einen gescheiten Rechnungsabschluss und eine ordentliche Vermögensrechnung.“ Dennoch spart er nicht mit Lob an Bürgermeisterin Ulla Mühl-Hittinger (ÖVP): „Sie ist seit einem Jahr im Amt, hat das Klima in der Stadt massiv verändert und setzt auf Dialog.“

Allerdings sei der vorgelegte Voranschlag in dieser Form nicht zu beschließen. Laut Lauppert hat es mehrere fraktionsübergreifende Vorgespräche, die aber erst nach der Auflegung zur öffentlichen Einsichtnahme erfolgten, gegeben. „Die ÖVP hat in diesem Voranschlag eine dreiviertel Million Euro Schulden veranschlagt. In fünf Jahren würden sich diese auf rund sieben Millionen erhöhen“, befürchtet Lauppert.

ÖVP-Finanzstadtrat Johannes Kozlik sieht das völlig anders: „Aufgrund der explodierenden Kosten haben wir aktuell im Wesentlichen nur das Nötigste bzw. vertraglich Fixierte budgetiert. Für den Voranschlag gingen wir von Lohnsteigerungen von sieben Prozent, einer Vervielfachung der Energiekosten sowie einer Verdopplung der Zinsen aus.“

Man rechne mit rund 0,5 Mio. Euro mehr an Stromkosten, einer Erhöhung der Zinsen sowie einer Steigerung der Personalkosten aufgrund der Gehaltsabschlüsse. Ertragsseitig sei aktuell aber nur von einer Steigerung der Ertragsanteile von max. zwei Prozent auszugehen.

Stadtrat Lauppert soll indessen zur Bedingung gemacht haben, dass er – wenn die Stadt seiner Energiegemeinschaft beitritt – dem Budget zustimmen werde, was jedoch abgelehnt wurde. Er streitet dies aber entschieden ab: „Das steht in keinem Zusammenhang.“

Auch !wir-Gemeinderat Ralf Hachmeister äußerte sich kritisch zum Auszug seiner Fraktionskollegen: „Als Fraktionssprecher bedauere ich diese offensichtlich bewusst getroffene Boykottierung im Gemeinderat.“ Der zweite Anlauf wird heute, Mittwoch, ab 18.30 Uhr im Sitzungssaal des Gemeindeamts über die Bühne gehen.

