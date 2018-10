Der Schock sitzt noch immer tief: Insgesamt fünf Wohnungen wurden bei dem Brand am vorletzten Sonntag völlig zerstört. ( NÖN.at berichtete ) „Die Renovierungsarbeiten werden vermutlich an die sechs Monate dauern“, berichtet VP-Bürgermeister Friedrich Quirgst. Derzeit seien alle Betroffenen bei Freunden und Verwandten untergebracht. An einer längerfristigen Lösung mit Ersatzwohnungen werde gearbeitet.

Unter dem Motto „Deutsch-Wagramer helfen“ riefen die Volkshilfe, die SPÖ und die Kinderfreunde eine Spendenaktion für die Betroffenen ins Leben. Ein Konto (AT 13 1200 0100 2502 3077) wurde eingerichtet. Zusätzlich forderte SP-Stadtrat Harald Nikitscher eine außerordentliche Stadtratssitzung für Hilfsmaßnahmen, die über die Stadtgemeinde organisiert werden sollen.

Entsetzen machte sich zudem an einem Facebook-Posting breit. Ein Feuerwehrmann hatte ein Video erhalten und im Social-Media-Netzwerk geteilt. Ein Gaffer kommentierte darin das Eintreffen der Einsatzkräfte mit den Worten: „Schau ma mal, was die gscheade Feuerwehr kann“ und „Braucht‘s an Brandschutzbeauftragten? I hätt Zeit bis Montag.“

Unverständnis unter Facebook-Usern

Im Hintergrund war Gelächter zu hören. Unverständnis über diese Worte herrschte nicht nur unter den Facebook-Usern, sondern auch bei den Betroffenen selbst und der Feuerwehr. „Er lacht darüber, dass Menschen auf einen Schlag keine Wohnung mehr haben“, so FF-Einsatzleiter Christian Schantl. Man wolle den Mann ausforschen und ein ernstes Gespräch mit ihm führen.