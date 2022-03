Stadt besteht auf Schutzwege

Schutzwege an der Bockfließer Straße in Deutsch-Wagram wurden von der BH abgelehnt. ÖVP-Stadtrat Markus Mentl-Weigl will den negativen Bescheid nicht hinnehmen und fordert ein Treffen mit Sachverständigen vor Ort.

Lesezeit: 3 Min RK Robert Knotz