Stadt erhöht jetzt die Gebühren

In der Gemeinderatssitzung am Donnerstag wurde eine Anhebung einiger Gebühren beschlossen: Die Anhebung der Aufschlüsselungsabgabe wurde von 537 auf 965 Euro erhöht. „Das letzte Mal wurde die Gebühr im Jahr 2005 angehoben“, verkündete ÖVP-Verkehrsstadtrat Markus Mentl-Weigl, worauf SPÖ-Gemeinderat Gustav Ewald das Wort ergriff: „Jetzt sollen die Bürger dafür büßen, dass ihr seit 2005 nichts gemacht habt?“ Grünen-Gemeinderat Simon Husz äußerte sich zwar nicht gegen die Anhebung, will diese aber gestaffelt – mit einer jährlich geringeren Erhöhung – durchführen.

Lauppert: „Stadt soll in Zonen aufgeteilt werden“

SPÖ-Stadtrat Gurdial Singh Baywa sprach sich für eine vorläufige Erhöhung um ein Drittel aus. Danach wolle er die Entwicklung in den nächsten Jahren abwarten. !wir-Stadtrat Peter Lauppert meinte dazu: „Ich finde es ungerecht, dass Bürger für etwas zahlen müssen, wovon sie nichts haben. Ich stelle den Antrag, dass die Stadt in Zonen aufgeteilt wird, und dort, wo z. B. ein Gehsteig gebaut wird, die Kosten angehoben werden.“

Der Antrag wurde abgelehnt. Eine weitere Erhöhung betraf die Stellplatzausgleichsabgabe, also jene Kosten, die Hausbauer berappen müssen, wenn sie die für die Wohneinheit vorgeschriebenen Parkplätze nicht errichten wollen oder können. Diese Abgabe wurde von 2.443 Euro auf 17.500 Euro angehoben. Auch bei diesem Punkt wurde der Wunsch nach einer staffelweisen Anhebung geäußert. Allerdings soll der Stellplatzschlüssel noch überarbeitet werden.

