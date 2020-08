VP-Bürgermeister Friedrich Quirgst nahm die politische Sommerpause zum Anlass, in die jüngste Vergangenheit, aber auch in die Zukunft zu blicken. „Sehr stolz bin ich unter anderem auf die gelungene Zentrumsgestaltung, die jetzt im Wesentlichen abgeschlossen ist. Ich werde oft darauf angesprochen und erlebe positive Reaktionen auf das Projekt“, so der Stadtchef.

Wie bereits berichtet, umfasst das Marktplatz-Projekt drei Teile: den Umbau der Musikschule mit den Außenanlagen, den Marktplatz selbst und auch das angrenzende Wohn- und Geschäftshaus.

„Das zweite große Projekt war die Sanierung des Otto-Hübner-Hofes, die nun auch kurz vor der Fertigstellung ist“, berichtet der Bürgermeister weiter. In dieser Gemeindebau-Wohnanlage wurden insgesamt 60 Wohnungen erneuert. Quirgst führt aus: „Zuerst wurden die Stiegen zwei und drei bereits im Vorjahr neu hergerichtet, die Sanierung der Stiege eins wurde erst kürzlich abgeschlossen.“

Wegen der Corona-Pandemie habe sich der Baufortschritt des neuen Kindergartens in der Feldgasse etwas verzögert. Ursprünglich wollte man die Betreuungsstätte – der Spatenstich erfolgte im Jänner durch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner – mit Schulbeginn eröffnen. Nun sollen die Kids am 19. Oktober dort einziehen.

Der dreigruppige Kindergarten mit einer zusätzlichen Gruppe für die ganz Kleinen wurde als Holzbau-Passivhaus-Standard errichtet. „Überhaupt wurde bei allen Großprojekten Wert auf den Umweltschutz gelegt. Außerdem wurden insgesamt sechs Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden (Schulen, ATSV-Sparta Sportplatz, und auf dem Dach des Kindergartens, Anm.) errichtet. Mit dem damit erzeugten Strom werden unter anderem zwei Wasserwerke versorgt“, setzt Quirgst fort.

Der Blick des Stadtchefs in die Zukunft richtet sich vor allem auf den Straßenbau: Derzeit werden Teile der Ziehrergasse sowie die Kreuzung Erbachstraße/Hamerlingstraße erneuert. Direkt im Anschluss ist dann die Sanierung eines Teiles der Fabrikstraße vorgesehen.

„Weiters wird der Ankauf eines neuen Baggers für den Bauhof ins Auge gefasst“, schließt Quirgst.