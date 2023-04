Streit um Kindergarten-Bau nimmt kein Ende

Am vorletzten Samstag schaffte es die Kindergarten-Debatte sogar ins Fernsehen: In der Sendung Bürgeranwalt nahmen sich Peter Resetarits und Volksanwältin Gabriela Schwarz des Themas an. Am Donnerstag wurden im Stadtparlament zwei diesbezügliche Anträge abgewiesen.

Hier ein kurzer Überblick: Seit das Projekt bekannt ist, stößt es in der Bevölkerung auf massiven Widerstand. Wie bereits berichtet, wurden knapp 200 Unterschriften gegen den geplanten Standort gesammelt. Auch Anrainer Oliver Gruber äußerte in einem Exklusiv-Interview mit der NÖN seine Bedenken und schlug vor, den Kindergarten auf dem dahinterliegenden Grundstück, auf der Seite der Adalbert-Stifter-Straße, zu bauen. Dies forderte er auch in der TV-Sendung.

Ab September 2024 müssen Gemeinden ein Betreuungsangebot für 2-Jährige schaffen

Bürgermeisterin Ulla Mühl-Hittinger stellte sich der Diskussion und sagte in der Sendung, dass eine Umwidmung den Neubau um etwa ein Jahr verzögern würde, sodass sie die vom Land NÖ vorgegebenen Auflagen nicht erfüllen könne. Ab September 2024 dürfen auch 2-Jährige in die Kindergärten. Gesetzlich festgehalten ist auch, dass Gemeinden verpflichtet sind, ein Betreuungsangebot zu schaffen, wenn der Bedarf besteht. Bürgeranwalt-Redakteur Patrick Hibler las zwar in der Sendung eine Stellungnahme des Landes NÖ vor, die aussagte, dass die Landesregierung keine Einwände gegen eine Umwidmung des in Frage kommenden Grundstückes habe. Es wurde allerdings nicht erwähnt, wie lange eine solche dauern würde.

Beiden Anträgen der !wir-Bürgerliste wurde Dringlichkeit nicht zuerkannt

In der Gemeinderatssitzung am Donnerstag stellte !wir-Gemeinderat Ralf Hachmeister den Antrag, den Grundsatzbeschluss für den Neubau aufzuheben und eine „Standortfindungs-Kommission“ einzuberufen. !Wir-Stadtrat Peter Lauppert stellte einen Antrag auf einen Widmungstausch. Beide Anträge wurden mit den Stimmen der SPÖ und ÖVP abgelehnt.

