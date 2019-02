SP-Gemeinderat Gustav Ewald bezieht zum Artikel „Bürgermeister im SP-Visier“ aus der jüngsten Ausgabe Stellung. Ewald hatte VP-Bürgermeister Friedrich Quirgst beschuldigt, dass er eine Rechnung der ÖVP mit Geldern der Stadt bezahlt habe. Quirgst sprach in seiner Stellungnahme von einer falsch ausgestellten Rechnung und einem bedauerlichen Irrtum. Des Weiteren beschuldigte er Ewald einer verleumderischen Unterstellung und mangelnder eigener Aktivitäten für die Stadt. Einer von Ewald in Aussicht gestellten Anzeige sehe er gelassen entgegen.

Außerdem soll sich Ewald erst Monate später an die NÖN gewandt haben. „Die Rechnung der Firma Wosner war an den Klub der ÖVP ausgestellt und wurde am 15. Juni 2018 von der Stadtgemeinde bezahlt. Wenn man bedenkt, dass der Endbericht der Firma der Stadtgemeinde bereits am 4. Oktober 2017 zugestellt wurde und die letzte Rechnung von Wosner am 13. November 2017 in Rechnung gestellt worden war (die Überweisung erfolgte am 29. November 2017 durch die Stadtgemeinde), kann es sich hier keinesfalls um eine Verkettung unglücklicher Umstände handeln“, so Ewald.

"Bin erst Monate später an die Öffentlichkeit gegangen"

Er fragt sich, warum der Stadtchef eine Rechnung überweisen ließ, obwohl das Projekt schon zur Gänze abgeschlossen ausbezahlt und noch dazu an die ÖVP gerichtet war?

Der Rote weiter: „Dieser Umstand wurde erst am 9. Oktober 2018 festgestellt, deswegen bin ich erst Monate später an die Öffentlichkeit gegangen. Der Bürgermeister hat es bis dato nicht für nötig befunden, die Belege (trotz einstimmigen Beschlusses dafür) dem Gemeinderat vorzulegen.“

Ewald verwehre sich auch gegen den Vorwurf der mangelnden Aktivität für die Stadt. „Jedes Vorhaben, egal von welcher oppositionellen im Gemeinderat vertretenen Partei, wird vom Bürgermeister und der ÖVP – mit der absoluten Mehrheit – gnadenlos abgedreht.“

Quirgst: „Rechnung ging irrtümlich an die Stadt“

Quirgst wehrt sich: „Die Firma Wosner hat die Rechnung irrtümlich an die Stadt geschickt. Diese hätte mir eigentlich gar nicht zur Unterschrift vorgelegt werden dürfen. Durch eine Verkettung unglücklicher Umstände ist dies jedoch geschehen. Die Firma wurde durch das Bekanntwerden der Fehlüberweisung zur Rückerstattung aufgefordert, was umgehend geschehen ist.“

Und weiter: „Im Oktober 2018 wollte Ewald entgegen der Gemeindeordnung die diesbezügliche Gebarung aus dem Jahr 2017 prüfen und will nun für sein Versäumnis andere verantwortlich machen.“

In der Aktenbeilage zur jüngsten Gemeinderatssitzung wären Unterlagen – auch aus den Vorjahren – für alle Gemeinderäte aufgelegen, daher stimme auch dieser Vorwurf nicht. „Die SPÖ hat nicht nur gegen die Neuausschreibung der Zentrumsgestaltung gestimmt, sondern sich beim Beschluss für die Sanierung des Otto Hübner-Hofes der Stimme enthalten“, so der Stadtchef. Für konstruktive Vorschläge der Opposition wäre die ÖVP immer gesprächsbereit.