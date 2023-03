Tauziehen um Pachtvertrag für Heurigen

In der Gemeinderatssitzung am Donnerstag gingen wieder einmal die Wogen hoch. Bereits im Vorfeld tauchten Gerüchte auf, dass ÖVP-Stadtrat Markus Mentl-Weigl und ÖVP-Gemeinderat Herbert Savonith ein Grundstück der Stadt zu 300 Euro Jahresmiete pachten wollen, um dort einen Sommerheurigen zu betreiben. Auf der Tagesordnung der Sitzung stand daher der Punkt „Pachtvertrag Grünfläche Presshaus“.

Bereits mit dem Titel des Tagesordnungspunktes zeigte sich !wir-Gemeinderat Ralf Hachmeister nicht einverstanden: „Es handelt sich hier keineswegs um eine Grünfläche, sondern um das wertvollste Baugrundstück der Stadt.“ Das Grundstück sei in den 1980er-Jahren als strategische Baulandreserve von der Stadt erworben worden und habe die höchste Bauklasse.

„Verpachtung würde Wert verringern“

Eine Verpachtung und die Ausübung eines Gewerbes würden den Wert drastisch verringern. Darüber hinaus soll die Stadt bereits mehrere an einer Pacht interessierte Bürger abgewiesen haben. Man müsse verhindern, dass das Grundstück von einem Pächter ersessen (bei „gutgläubiger“ Benutzung auf Dauer einer gewissen Zeit geht das Grundstück an den Pächter über, Anm.) werden kann.

Statt zu verpachten, solle man die Nachbargrundstücke aufkaufen, dort ein „Haus mit Leben“ (Betreuung behinderter Menschen) nach dem Vorbild in Orth an der Donau mit einem Kindergarten errichten. Hachmeister stellte auch diesbezüglich einen Antrag. Der Vollständigkeit halber sei hier noch erwähnt, dass sich auf dem Grundstück einige alte Keller befinden, die nicht genutzt werden. Weiters soll für einen der Keller bereits ein aufrechter Pachtvertrag mit Mentl-Weigl bestehen.

Die Debatte dreht sich also rein um das Grundstück. „Wurde mit den benachbarten Liegenschaftseigentümern schon Kontakt aufgenommen?“, hakte Bürgermeisterin Ulla Mühl-Hittinger nach.

Der Vertrag wäre monatlich kündbar

Hachmeister antwortete: „Das wäre Sache der Gemeinde.“ ÖVP-Gemeinderat Bernhard Grubmüller warf ein, dass der Pachtvertrag monatlich kündbar sei. !wir-Stadtrat Peter Lauppert meinte dazu: „Dort einen Sommerheurigen zu eröffnen, halte ich für eine gute Idee. Es ist positiv, wenn jemand etwas macht, um die Stadt zu beleben. Dass es sich dabei um das wertvollste Grundstück in der Stadt handeln soll, ist Unsinn.“

Auch ein Kindergarten am Rande der Stadt sei fehl am Platz. Allerdings müsste die Höhe der Pacht angeglichen werden. Das war der einzige Punkt, in dem er mit Hachmeister übereinstimmte. Beide waren sich einig, dass die Miete für das den Grund nicht den üblichen Preisen in Deutsch-Wagram entspricht.

„Das Grundstück bleibt der Gemeinde erhalten. Es ist nur spannend, dass erst Interesse daran entstand, als bekannt wurde, dass es verpachtet werden soll“, fügte die Stadtchefin hinzu. Hachmeisters Antrag wurde mit der ÖVP-Mehrheit abgelehnt, der Hauptantrag wurde angenommen.

