„Der Start ins neue Schuljahr ist uns sehr gut gelungen“, berichtet Volksschuldirektorin Elisabeth Berger. Trotz Corona werde darauf geachtet, dass der Schulalltag für die Kinder so angenehm wie möglich gestaltet wird.

„Selbst unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen sind hinter den Masken, die auf den Gängen getragen werden müssen, viele lachende Kinderaugen zu sehen. Im Unterricht und in den Klassen hört man immer wieder, dass die Kids die Schule toll finden und sie sich freuen zu kommen“, so die Direktorin weiter.

Turnstunden, Sachunterricht aber auch so manche Deutschstunde werden im Garten oder am Sportplatz abgehalten. Viele Kreativstunden würden am Schulhof stattfinden. In diesen Unterrichteinheiten wird mit Schablonen des Marchfelder Künstlers Gottfried „Laf“ Wurm gearbeitet: Die Steinbänke vor der Schule werden verziert und Bäume mit bunten Fäden umwickelt.

„Auch in Zeiten des Lockdowns hat das Distance-Learning bestens funktioniert. Der Kontakt mit den Schülern und Erziehungsberechtigten erfolgte regelmäßig und war durchwegs positiv“, schließt sich die Schuldirektorin.