Ukraine-Krieg sorgte für Zwist in Sitzung

Am Mittwoch der Vorwoche ging in der Stadtgemeinde wieder eine Gemeinderatssitzung über die Bühne. Die NÖN holte am Donnerstag die ersten Reaktionen und Statements ein. Für handfeste Diskussionen unter den Mandataren soll ein Dringlichkeitsantrag des !wir-Stadtrats Peter Lauppert gesorgt haben: Der Gemeinderat möge eine Resolution zur Beendigung der Kampfhandlungen zwischen Russland und der Ukraine beschließen.

Wie nicht anders zu erwarten, wurde der Antrag abgelehnt. Die Debatte war aber damit noch lange nicht vom Tisch: Schon fast am Ende der Sitzung – es gab eine kurze Unterbrechung – soll im Vorraum so heftig diskutiert worden sein, dass ein Großteil der Mandatare nicht mehr dazu zu bewegen war, in den Saal zurückzukehren.

Ein Abbruch der Sitzung stand im Raum, weil das Gremium wegen der fehlenden Mandatare nicht mehr beschlussfähig gewesen wäre. Nur mit Müh’ und Not hätten sich einige der Politiker von ÖVP-Bürgermeisterin Ulla Mühl-Hittinger dazu zu bewegen lassen, ihre Plätze wieder einzunehmen.

Ukrainische Stadt soll Partner werden

Was aber beschlossen wurde, war der ebenfalls von !wir eingebrachte Dringlichkeitsantrag, dass die Stadt eine Partnerschaft mit einer ukrainischen Stadt oder Gemeinde anstreben solle. Ein weiterer Zankapfel soll das Budget gewesen sein. Grünen-Gemeinderätin Bettina Bergauer hatte in ihrer Funktion als Vorsitzende des Prüfungsausschusses festgestellt, dass in der Vermögensaufstellung der Stadt eine Straße, der Imkerweg, fehlte.

!wir-Stadtrat Peter Lauppert soll daher den Rechnungsabschluss als unvollständig und sachlich falsch bezeichnet haben. Stadtchefin Mühl-Hittinger meint dazu: „Der Imkerweg wurde vom zuständigen Dienstleister (GEOINFO) noch nicht in unser System eingepflegt und deshalb erfolgte keine Feststellung des Wertes. Da es sich um eine Schotterstraße handelt, ist der Wert vermutlich null, trotzdem fehlt er in der Vermögensberechnung.“

Die Stadtverwaltung habe keine Möglichkeiten, den Weg selbst ins System aufzunehmen, da dies alleine die Aufgabe von GEOINFO sei. Der Rechnungsabschluss wurde schließlich trotzdem – ohne die Stimmen der !wir-Bürgerliste – beschlossen.

