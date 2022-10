Ulla Mühl-Hittinger: „Brauchen mehr Kassenärzte“

In einer der jüngsten NÖN-Ausgaben berichtete ÖVP-Bürgermeisterin Ulla Mühl-Hittinger über die seit den Wahlen 2020 umgesetzten Projekte. Heute blickt sie in die Zukunft und berichtet, was in der Stadt noch geplant ist.

„Der Kindergartenbau in der Ferdinand-Freiligrath-Gasse ist eines der wichtigsten Vorhaben. Wir benötigen unbedingt wieder mehr Kassenärzte und werden hierfür alles Erdenkliche tun. Die Förderung für neue Mediziner wurde auf 50.000 Euro aufgestockt“, so Mühl-Hittinger.

Im Bereich öffentlicher Verkehr habe sich mit der Einführung einer neuen Buslinie einiges getan. „Wir sind aber in Gesprächen, die Öffis weiter auszubauen und damit eine Alternative zu den hohen Sprit- und Energiepreisen zu schaffen“, fügt die Stadtchefin hinzu. Auch der Ausbau der Schnellbahnstation Helmahof wird noch diese Periode angegangen.

Die Bürgermeisterin weiter: „Wir werden weiterhin für Schutzwege kämpfen, auch wenn die bundesweiten Regelwerke diesen oftmals im Wege stehen.“ In Hinblick auf zusätzliche Wohnmöglichkeiten für die Jugend ist der Spatenstich für das zweite „Junge Wohnen“ erfolgt. Im Bereich Nachhaltigkeit und Umwelt soll ein Aktionsplan für Baumpflanzungen erarbeitet, die Photovoltaik weiter ausgebaut sowie der Fuhrpark des Bauhofes kontinuierlich mit neuen Elektrofahrzeugen ausgestattet werden.

„Wir haben in der Corona-Krise als Gemeinde mit einem Impf- und Testangebot unsere Bürger bestmöglich unterstützt und wollen das auch in der jetzigen Energie- und Teuerungskrise tun. Einige Maßnahmen wurden bereits umgesetzt, z. B. LED-Beleuchtung, Reduzierung der Beleuchtung und Umstellung auf Photovoltaik. Wir wollen das noch ausweiten“, schließt die Bürgermeisterin.

