Ulla Mühl-Hittinger: „Eine Arztpraxis muss her“

„Immer wieder werde ich auf die kassenärztliche Versorgung angesprochen“, berichtet ÖVP-Bürgermeisterin Ulla Mühl-Hittinger. Sie nimmt dabei grundsätzlich die österreichische Gesundheitskasse und die Ärztekammer in die Pflicht.

„Aus meiner Sicht wären zumindest vier praktische Kassenarztstellen notwendig, aktuell verfügen wir über zwei, das ist eindeutig zu wenig“, so die Bürgermeisterin weiter. Auch Facharztstellen im Kassenbereich wie zum Beispiel Kinderärzte, Orthopäden, HNO-Ärzte oder Internisten würden fehlen. Mühl-Hittinger werde sich daher verstärkt für die Verbesserung der Gesundheitsversorgung einsetzen. „Im nächsten Gemeinderat werden wir vorschlagen, dass sich die Stadtgemeinde eine Arztpraxis am Bahnhof sichert. Der Vorvertrag und der Kaufvertrag hierfür stehen schon“, so die Stadtchefin.

Praxis soll in neu gebautem Haus entstehen

In der Bahnhofstraße 60 errichtet die „Raiffeisen WohnBau GmbH“ Wohnungen: Im Erdgeschoß soll eine Ordination entstehen. Mit dem Kauf der Praxis sowie mit der schon bestehenden Förderung von 30.000 Euro für einen praktischen Kassenarzt würde die Stadtgemeinde ein attraktives Angebot an alle Jungmediziner machen, sich für den Standort Deutsch-Wagram zu begeistern.

„Gemeinsam mit allen im Gemeinderat vertretenen Fraktionen ziehen wir an einem Strang, um die kassenärztliche Versorgung zu verbessern“, fügt ÖVP-Stadtrat Johannes Kozlik hinzu. In der nächsten Gemeinderatsitzung soll daher eine fraktionsübergreifende Resolution an die Ärztekammer und Gesundheitskasse verabschiedet werden. Die Bürgermeisterin verweist darauf, dass es in der Stadt nur zwei Kassenarztstellen für mehr als 9.000 Bewohner gibt.