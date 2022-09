Umweltalarm: Salpetersäure trat aus Fass aus

In der Vorwoche kam es zu einem Unfall in einem Gewerbebetrieb. Aus einem Lagercontainer war weißer Rauch ausgetreten. In diesem befanden sich drei Edelstahlgebinde mit 99-prozentiger Salpetersäure. Jedes Gebinde verfügte über ein Fassungsvermögen von 270 Kilogramm. Alle Fässer waren voll.

Der Container war mit einer Beleuchtung, einer Kühlanlage und einer Auffangwanne speziell für die Lagerung von Salpetersäure ausgestattet und funktionsfähig. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass sich die Kunststoffbeklebung der Behälter bereits aufgelöst hatte. Der Schadstoffzug des Bezirks Gänserndorf sowie der Rettungsdienst wurden alarmiert.

Die nähere Umgebung wurde abgesperrt und nach dem Eintreffen der Rettung betrat ein Einsatztrupp den Gefahrenbereich. Nachdem dieser keine Undichtheiten feststellen konnte, machte sich ein zweiter Trupp auf die Suche. Dieser entdeckte ein Leck bei einem Ventil eines Behälters.

Der Behälter wurde behelfsmäßig abgedichtet und der Bereich abgesperrt. Der Betreiber verständigte den Lieferanten der Flaschen und forderte die Bergung bzw. den Austausch an.

