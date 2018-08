Die Unfallserie begann am vergangenen Dienstag. Gegen 17.15 Uhr stießen in der Hausfeldstraße zwei Pkw zusammen. Bei dem Unfall wurde eine der beiden Fahrzeuglenkerinnen leicht verletzt und konnte nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz in häusliche Pflege entlassen werden.

Bei dem Auffahrunfall mit vier Pkw kam glücklicherweise niemand zu Schaden. | NOEN

Der nächste Crash erfolgte am Donnerstag: Auf der Kreuzung B8/Am Föhrenhölzl kollidierten zwei Pkw. Rettung und Notarzt waren anwesend. Einer der beiden Lenker musste ins Spital gebracht werden. Am Freitag ereignete sich in der Bellegardegasse der nächste Unfall. Dort stießen ebenfalls zwei Autos zusammen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Samstag hatte es in sich: Gegen 9.45 kam es zu einem Crash auf der Kreuzung B8/ Bockfließerstraße.

Ein Richtung Wien fahrender Pkw stieß gegen einen entgegenkommenden, links abbiegenden Kleinbus. Einer der beiden Unfalllenker wurde von der Rettung ins Spital gebracht. Gegen 14.45 Uhr der zweite Einsatz für die Silberhelme: Auf der L6 kam es zu einem Auffahrunfall, an dem vier Pkw beteiligt waren. Auch dort blieb es zum Glück nur bei Blechschäden.