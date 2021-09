Der Herbstmarkt, der am Samstag in der Vorwoche am Marktplatz über die Bühne ging, erregte einige Gemüter und sorgte auch auf Facebook für hitzige Diskussionen. Es ging um die Handhabung der geltenden Covid-19-Bestimmungen. Weil in den Herbstmarkt auch der wöchentliche Frischemarkt integriert war, wurde in den Eingangsbereichen Corona-Kontrollen durchgeführt.

Für beide Märkte gelten unterschiedliche Bestimmungen seitens des Gesetzgebers. Während für den Herbstmarkt die 3G-Regel vorgeschrieben ist, gilt sie für den Wochenmarkt nicht. Der Kritikpunkt: Der Wochenmarkt konnte nur über den Herbstmarkt betreten werden.

Laut dem Deutsch-Wagramer Ernst Wiesinger wäre durch dies auch der Zugang oder das Verlassen der Wohnungen des Mehrfamilienhauses am Marktplatz 1 nur mit dem 3G-Nachweis möglich gewesen, da das Haus im Bereich des Marktes liegt. Kunden des Bio-Geschäftes „kredenz.me“ (das Geschäft befindet sich im Wohnhaus) seien von der Maßnahme ebenso betroffen gewesen.

Herbstmarkt- und Frischemarkt-Besucher farblich durch Bändchen getrennt

ÖVP-Stadtrat Franz Spehn postete auf Facebook prophylaktisch gleich eine Stellungnahme: Er spricht von „Schauergeschichten“, die sich rund um den Markt entwickelt hätten, und einem scheinbaren Missverständnis. „Da ich selbst an einem Eingang gestanden bin, möchte ich dieses Missverständnis aufklären: Gelbe Bändchen gab es für die Menschen, die nur am Frischemarkt einkaufen wollten. Die Lebensmittel konnten selbstverständlich ohne 3G- Kontrolle gekauft werden. Blaue Bändchen gab es für die Menschen, die am Herbstmarkt Schuhe, Geschirr, Gewand usw. kaufen wollten. Hier wurde die 3G-Kontrolle durchgeführt.“

Allerdings sollen auch andersfarbige Bändchen ausgegeben worden sein. Wiesinger spricht von einem verwirrenden Farbenspiel mit vier verschiedenen Farben.

Auch das Thema Überstunden von Gemeindebediensteten aufgrund des Marktes kam in Facebook zur Sprache. Spehn: „Glaubst Du, wir stellen uns zum Spaß dort viele Stunden hin und zahlen Überstunden für unsere Gemeindebediensteten?“

Nicht genug Bändchen für Besucher

Wiesinger kontert: „Die Besucher lassen sich auch nicht zum Spaß belästigen und die Überstunden hätte sich die Stadtgemeinde sparen können, wenn sie die achte Novelle zur Covid-Verordnung gelesen hätte.“ Er wäre nicht gegen Kontrollen, jedoch solle alles mit Maß und Ziel erfolgen und nicht mit vorauseilendem Gehorsam. Darauf Spehn: „Der Covid-Beauftragte der Stadt, Bernhard Grubmüller, hatte ein Konzept für den Herbstmarkt erstellt und darin war die 3G-Kontrolle für die Besucher des Herbstmarktes vorgesehen. Ich und der für den Herbstmarkt zuständige Stadtrat Johannes Kozlik standen an einem der vier Eingänge und führten die vorgeschriebenen Kontrollen durch.“

Gegen Ende des Marktes seien aufgrund des sehr guten Besuchs die gelben und die blauen Bändchen ausgegangen, daher wurden auch graue und grüne ausgeteilt. „Manche Menschen interpretierten dann scheinbar in die unterschiedlichen Farben irgendetwas hinein“, meint Spehn weiter.

Auch Kozlik äußert Unverständnis gegenüber Wiesingers Äußerungen: „Die Vorschreibung der Kontrollen kam von der Bezirkshauptmannschaft. Von der überwiegenden Mehrheit der Besucher gab es Verständnis und sogar Lob für die Organisation.“ Der E-Mail-Verkehr mit der BH liegt der NÖN vor.