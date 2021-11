Vandalen zerstörten Rutsche

Wie ÖVP-Stadtrat Markus Mentl-Weigl berichtet, wurde der Spielplatz in der Fasangasse jüngst erneut Ziel von Zerstörungen. Es wurde Anzeige erstattet und um Zeugenhinweise wird gebeten.

Die Rutsche sei von Unbekannten mutwillig aufgeschnitten worden. Mehrere Schnitte und Stiche seien auf der Rutschfläche zu sehen gewesen. Auch andere Spielgeräte würden immer wieder beschmiert und zerstört. „Dies verursacht nicht nur Kosten für die Gemeinde, sondern stellt eine enorme Verletzungsgefahr für kleine und große Gäste des Spielplatzes dar“, so ÖVP-Bürgermeisterin Ulla Mühl-Hittinger. Diese bewusst herbeigeführte Gefahr für die Jüngsten würde viele Eltern schockieren.

Das Spielgerät sei irreparabel und musste abgebaut werden. Laut Mentl-Weigl wurde die Anschaffung einer Ersatzrutsche bereits veranlasst. Er führe mit den Streetworkern von GOOSTAV laufend Gespräche, um gemeinsam mögliche Wege zu finden, die Jugendlichen über Strafdelikte entsprechend aufzuklären und versucht durch das Schaffen von Bewusstsein solche Fälle zu reduzieren.

„Wir haben viele vorbildliche Jugendliche und ich möchte nicht alle in einen Topf werfen“, so Mentl-Weigl, „dennoch gibt es auch welche, die noch etwas Nachholbedarf in puncto Anstand haben“, ergänzt der Stadtrat schmunzelnd.