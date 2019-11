Die Eltern der Volksschüler in der Stadt sind beunruhigt. Schon mehrmals soll ein Mann in schwarzer Kleidung vor der Schule gesehen worden sein, der die Kinder beobachtet und auch teilweise anspricht. Die Direktion gab am Dienstag vergangener Woche diesbezüglich eine schriftliche Warnung an die Eltern heraus.

Am Donnerstag wurde ein Mann von der Polizei gesichtet, auf den die Personenbeschreibung (blond oder weiß gelockt und meist schwarz gekleidet) passte. Es stellte sich heraus, dass der Verdächtige harmlos ist. Polizei-Chefinspektor Gerald Reichl im NÖN-Gespräch: „Der Betroffene dürfte ein Alkoholproblem haben. Er geht im Ort herum und schnorrt Leute um Zigaretten an.“

NÖN-Archiv Polizei-Chefinspektor Gerald Reichl gab Entwarnung.

Dennoch rät der Kriminalist zur Vorsicht, aber nicht zur Übersensibilisierung: „Bereits vor längerer Zeit gab es Gerüchte über fremde Männer, die sich vor Kindergärten und Schulen herumtreiben. Über Facebook wird das Ganze stark hochgeschaukelt“, so Reichl. Alle Hinweise stellten sich aber als harmlos heraus. Er rät auf jeden Fall, die Polizei (Deutsch-Wagram, Telefon 059/1333 20 3100) oder gegebenenfalls über Notruf zu verständigen. Jedem Hinweis wird nachgegangen.

Auch in der Bezirkshauptstadt und in Wien (21. und 22. Bezirk) kursieren derzeit Gerüchte über Männer, die Kinder vor Schulen ansprechen.