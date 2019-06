Wie die Polizei mitteilte, lenkte der aus Wien stammende Mann seinen Pkw in Richtung Deutsch Wagram. Nach Zeugenaussagen fuhr der Fahrzeuglenker plötzlich aus unbekannter Ursache nach rechts in den Straßengraben.

In der Folge überschlug sich das Fahrzeug mehrmals und kam in einem Feld zum Liegen. Der 75-jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mittels Bergeschere geborgen werden. Trotz sofort durchgeführter Reanimation verstarb der Mann noch an der Unfallstelle.