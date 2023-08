Vom Aschenbecher-Putzer zum Marchfelderhof-Chef

Nach dem plötzlichen Tod von Szene-Wirt Gerhard Bocek im Februar 2021 erbte sein langjähriger Geschäftspartner Peter Großmann 51 Prozent des Deutsch-Wagramer Marchfelderhofs und besaß somit alle Anteile. Wie Großmann zum alleinigen Chef des wohl bekanntesten Restaurants Österreichs wurde, erzählte er der NÖN in einem sehr persönlichen Interview.

1963 hatte er in Heidenreichstein (Waldviertel) das Licht der Welt erblickt. Die Großeltern betrieben dort ein Wirtshaus, das nun Großmanns Cousine leitet. Die Gastronomie hatte ihn eigentlich nie wirklich interessiert. Auch nach der Pflichtschule wusste er nicht, was er beruflich anfangen soll. Seine Eltern entschieden für ihn und steckten den Burschen in eine Hotelfachschule in St. Pölten inkl. Internat. Hatte er in den Ferien im Heidenreichsteiner Gasthaus mitgearbeitet? „Ja, manchmal. Meine Aufgabe dort war, die Aschenbecher mit dem Pinsel zu reinigen. Das hat mir sogar gefallen.“

Nach der Hotelfachschule musste Großmann ein Praktikum absolvieren. Der Großvater schickte ihn nach Deutsch-Wagram, um sich im Marchfelderhof zu bewerben. Das war 1979. Zu diesem Zeitpunkt führten Gerhard Bocek und seine Schwester Hilde Faltus bereits seit zehn Jahren das Restaurant ihrer Eltern.

Großmann erinnert sich: „Zwei bis drei Wochen war ich im Service tätig, dann zitierten mich die beiden Chefs zu sich.“ Der Lehrling dachte, er bekäme eine Rüge – weit gefehlt. Großmann sollte von jetzt an im Büro arbeiten: „Irgendetwas hatten sie in mir gesehen, das ihnen den Grund gab, mich beruflich zu fördern.“

Schon bald war Großmann ins Geschäftsleben voll integriert: „Ich saß als junger Bursch plötzlich bei den harten Preisverhandlungen mit den Lieferanten dabei. Das hat mir getaugt und ich hab' mich in den Job richtig reingetigert.“ Bocek hatte natürlich einen Plan, der auch aufging: Er selbst wollte mehr im Restaurant und Rampenlicht stehen, während seine Schwester und Großmann die Büroarbeit erledigen sollten.

Letzterer bekam in den folgenden Jahren auch immer mehr Anteile der Firma überschrieben. Nach dem Tod von Faltus im Jahr 2018 besaß er schließlich 49 Prozent. Kurioses Detail am Rande: Bis zum Ableben von Bocek war Großmann mit ihm stets per Sie. Umgekehrt wurde er von Bocek seit Beginn an geduzt. „Er hatte mich später auch immer wieder dazu eingeladen, ihn mit dem Vornamen anzusprechen, was ich aber verweigerte – aus Respekt vor ihm.“

Wird er eigentlich mit 65 in Pension gehen? Großmann: „Natürlich nicht. Ich wüsste gar nicht, was ich mit meiner Zeit anfangen sollte.“ Sechs bis sieben Tage pro Woche verbringt er im „Festaurant“, wie er das Lokal selbst gern bezeichnet: „Wir sind kein klassisches Wirtshaus, das man spontan besucht. Zu uns kommen die Gäste gewöhnlich, wenn sie ein bestimmtes Ereignis feiern wollen.“

Großmann lebt seit seinem Praktikum in Wien – „würde ich in Deutsch-Wagram wohnen, wäre ich rund um die Uhr im Lokal“ – und hat zwei Töchter. Beide sind in der Pharmabranche tätig und an einer Übernahme des Gourmettempels nicht wirklich interessiert. Wer wird dann den Marchfelderhof einmal weiterführen? „Ja, das ist eine gute Frage. Da muss ich mir wohl in absehbarer Zeit ein Szenario überlegen. Vielleicht ist ja ein derzeitiger Mitarbeiter interessiert.“ Von denen gibt es immerhin knapp über 50.

Fehlt ihm Bocek auch als Geschäftspartner? „Auf jeden Fall. Zu zweit Entscheidungen zu treffen, ist immer einfacher, als allein.“ Als er von Boceks Tod erfuhr, brach für ihn eine Welt zusammen: „Es gab keine Zeit, zu trauern. Ich musste sofort wieder funktionieren, der Betrieb konnte schließlich keine Pause machen.“

Außerdem hatte Großmann Angst um die Zukunft des Marchfelderhofs: „Ich wusste nicht – kommen die Gäste wegen Bocek oder des Lokals?“ Seine Befürchtung war unbegründet: Das Haus mit seinen 250 Sitzplätzen und die Teller sind weiterhin voll.

Den Mitarbeitern streut Großmann Rosen: „Ohne Team ist man nichts.“ Er erinnert sich an einen besonderen Unglückstag: Einer der Köche war auf Urlaub, ein zweiter wurde krank und ein weiterer hatte einen Motorradunfall – die Krise war somit perfekt. „Sofort sagten zwei Kellner, die auch Koch gelernt hatten, von sich aus, dass sie in die Küche wechseln.“ Der Abend und die darauffolgenden Tage waren dadurch gerettet ...