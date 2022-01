Vorbildliches Bauen: Kindergarten ausgezeichnet

Der Passivhaus-Kindergarten in der Feldgasse, der im Oktober des Vorjahres in Betrieb genommen wurde, gilt als Vorzeigeprojekt: Nun wurde das Projekt mit dem Preis für „vorbildliches Bauen“ des Landes Niederösterreich ausgezeichnet.

Das Gebäude wurde in Holzbauweise mit Wärmepumpe und Photovoltaik errichtet, soll dem steigenden Bedarf an Betreuungsplätzen in der Stadtgemeinde gerecht werden und eine bessere Verteilung der Kindergartenplätze bewirken.

Jury spricht von optimalen Lichtverhältnissen

„Als eingeschoßiger, quaderförmiger Baukörper im heterogenen Umfeld errichtet und mittig am Grundstück positioniert, sorgen die vollflächigen Verglasungen auf beiden Gebäudeseiten tagsüber für optimale Belichtungsverhältnisse“, urteilte die Jury.

Weiters heißt es: „Die Sichtholzoberflächen im Inneren ein ansprechendes Raumerlebnis und überzeugendes Wohlfühlambiente für Kinder und deren Betreuer.“ Der klimaschonende Passivhausstandard würde das überzeugende Gesamtkonzept zusätzlich abrunden. Bereits im Oktober wurde das Projekt mit dem beim „Holzbaupreis NÖ“ ausgezeichnet und von der Jury als „Holzerlebnis pur“ beschrieben.