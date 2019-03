Der VP-Stadtrat für Wirtschaft und Marketing, Hannes Quirgst, ist von seiner Funktion zurückgetreten. Wie Quirgst – er ist übrigens der Neffe von VP-Bürgermeister Friedrich Quirgst – der NÖN mitteilte, kann er das politische Amt aus Zeitgründen nicht mehr ausführen.

„Ich bin hauptberuflich bei der Caritas in Wien beschäftigt und außerdem in der Basketball-Sektion der Sportunion aktiv. Das geht sich alles zeitmäßig nicht mehr aus“, so Hannes Quirgst. Bereits im Dezember habe er seinen Rücktritt schweren Herzens geplant und auch mit dem Bürgermeister abgesprochen.

Auch als Gemeinderat will er nicht mehr tätig sein. „Entweder ich mache etwas ganz oder gar nicht“, berichtet Quirgst, der betont, dass er nicht „im Bösen“ gehe. Ihm habe seine politische Tätigkeit sehr gefallen und er stehe auch zu all seinen Projekten. Laut Hannes Quirgst sind bereits einige Nachfolger als Stadtrat im Gespräch, er möchte aber derzeit noch keine Details bekannt geben.