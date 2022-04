Wechsel an ÖVP-Spitze

Werbung Weintour Weinviertel Anzeige Best of Weintour in Hohenruppersdorf

ÖVP-Stadtrat Johannes Kozlik legte am Montag sein Amt als ÖVP-Klubchef nieder. Die Gründe dafür sind rein privater Natur, betont der Stadtpolitiker.

„In meinem familiären Umfeld gibt es zwei altersbedingte Erkrankungen. Deshalb brauche ich mehr Zeit für die betroffenen Angehörigen“, meint Kozlik, der allerdings weiterhin als Stadtrat in Deutsch-Wagram aktiv sein wird.

Im April 2019 trat Kozlik als Nachfolger von Hannes Quirgst sein Amt als Klubchef an. „Es war eine sehr schöne Zeit. Besonders hat mich gefreut, dass wir bei der Gemeinderatswahl 2020 nochmals die Mandatsmehrheit erreichen konnten und der Bürgermeisterwechsel letztes Jahr erfolgreich und mit großer Mehrheit über die Bühne gegangen ist“, so Kozlik im NÖN-Telefonat.

Nachfolge wird im ÖVP-Klub beraten

Wer künftig an der Spitze des schwarzen Klubs stehen wird, stand am Montag zu Redaktionsschluss noch nicht fest. „Es sind mehrere Kandidaten im Gespräch. Der Klub wird noch in dieser Woche über meine Nachfolge beraten“, meint der Stadtrat abschließend.

