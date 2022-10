Wie viel kosten uns die Lichter zu Weihnachten?

In Zeiten des Sparens fragen sich viele, ob sie sich die Weihnachtsbeleuchtung heuer überhaupt leisten sollen bzw. können. Rudolf Jost schwört auf LED-Beleuchtung. Der Feuerwerksweltmeister vertreibt in der Vorweihnachtszeit auch Accessoires und Lichter für Advent und Co.

NÖN: Wie sparsam ist eine LED-Weihnachtsbeleuchtung?

Rudolf Jost: Die LED-Lichter sind fünf bis zehnmal sparsamer als herkömmliche Glühbirnen. Das liegt vor allem daran, dass LED-Beleuchtung viel weniger Strom verbraucht, was sofort Energiekosten einspart. Darüber hinaus garantieren die LEDs der Beleuchtung eine lange Lebensdauer und sie sind nahezu unzerbrechlich.

Wie viel kostet es, um einen Weihnachtsbaum zu beleuchten?

Jost: Bei einer täglichen Brenndauer von acht Stunden über 30 Tage würde die Weihnachtsbeleuchtung an einem Baum weniger als einen Euro kosten. Der Verbrauch der Beleuchtung – bei einer Brenndauer von einem Monat – ist durchaus vergleichbar mit acht Stunden Fernsehen oder einem Waschgang in der Waschmaschine. Außerdem bleiben die Dämmerungslampen ausgeschaltet, wenn der Weihnachtsbaum leuchtet.

Welche Funktion hat ein Timer bei der Weihnachtsbeleuchtung?

Jost: Ein an die LED-Lichter angeschlossener Timer verhindert unnötigen Energieverbrauch. Er erlaubt es, das Licht zur gewünschten Tages- und Nachtzeit ein- und auszuschalten. Somit wird wieder eingespart.

