„Wird nicht gebaut, stehen 100 Kinder ohne Betreuung da“

Am Mittwoch luden Bürgermeisterin Ulla Mühl-Hittinger und Stadtrat Bernhard Grubmüller zum Pressegespräch. Es ging dabei um das Thema „Kindergartenbau in der Ferdinand-Freiligrath-Gasse“. Der Bevölkerungszuwachs in Deutsch-Wagram erfordere zusätzliche Maßnahmen in der Infrastruktur, im Speziellen aber für Kinder und Kleinkinder, deren Betreuungssicherheit auch in Zukunft gewährleistet sein müsse. Die Bemühungen der Stadtgemeinde mit dem Bau eines weiteren Kindergartens in der Ferdinand-Freiligrath-Gasse würden diesen Anforderungen gerecht werden, stoßen jedoch – wie die NÖN bereits berichtete – auch auf Widerstand bei einigen Anrainern.

Gegen den Bau des Kindergartenbaus läuft derzeit ein Verfahren beim Landesverwaltungsgericht.

Mühl-Hittinger und Grubmüller verteidigten den Gemeinderatsbeschluss, den Kindergarten trotz eines derzeit laufenden Verfahrens beim Landesverwaltungsgericht zu bauen. Dies sei auch rechtens, eine aufschiebende Wirkung habe das Verfahren nicht. „Wenn wir den Kindergarten nicht bauen, haben ab September 2024 insgesamt 100 Kinder keinen Kindergartenplatz – weder in Deutsch-Wagram noch in den Nachbargemeinden“, so die Bürgermeisterin.

Den Gegenwind können Mühl-Hittinger und Stadtrat Bernhard Grubmüller nicht nachvollziehen: „Der Bedarf für einen weiteren Kindergarten in unserer Stadtgemeinde wurde selbstverständlich auch im Rahmen einer Erhebung des Landes NÖ festgestellt. Andere Möglichkeiten, wie die Erweiterung bereits bestehender Kindergärten um zusätzliche Gruppen, sind aus mehreren Gründen nicht möglich.“ Sorgen wegen Lärmbelästigung oder eines Verkehrsanstiegs müssten die Anrainer nicht haben. Auch das Ortsbild werde durch das Gebäude nicht beeinträchtigt.

Mühl-Hittinger: „Einen besseren Nachbarn als einen Kindergarten kann man sich kaum wünschen“

„Einen besseren Nachbarn als einen Kindergarten kann man sich kaum wünschen. Der Kindergarten schließt täglich um 17 Uhr, am Wochenende ist er ohnehin geschlossen“, beruhigt Mühl-Hittinger und setzt fort: „Die Eltern der Kinder haben jeden Morgen zwischen sieben und neun Uhr Zeit, ihre Kinder in Betreuung zu geben. Ein Verkehrschaos ist daher nicht zu erwarten.“ Ein Verkehrskonzept wurde aber dennoch bereits beauftragt. Der Baustart soll, wie geplant, Anfang November stattfinden.

„Das Urteil des Landesverwaltungsgerichts kann noch Jahre dauern, so lange können wir nicht warten. Eine gute Betreuung der Kinder sowie eine Entlastung der meist berufstätigen Eltern sind wichtiger als das Risiko, das wir mit dem Bau trotz laufenden Verfahrens eingehen“, betont die Stadtchefin, die darauf hofft, dass der Baufortschritt durch das Verfahren nicht beeinträchtigt wird. Sie pocht auf das Verständnis aller Anrainer: „Der Bau ist dem Allgemeinwohl zuzuschreiben.“