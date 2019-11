Hitzige Diskussionen gab es in der jüngsten Sitzung des Stadtparlaments am Dienstag der Vorwoche: Die Opposition (SPÖ, FPÖ, Grüne und die !wir-Bürgerliste) forderte eine außerordentliche Gemeinderatssitzung, nachdem in jener vom 10. Oktober neun Dringlichkeitsanträge von der VP-Mehrheit abgelehnt worden waren (die NÖN berichtete).

Kontroversen gab es vor allem beim Tagesordnungspunkt „Vorgänge um Errichtung ,Junges Wohnen‘“. Die SPÖ wollte wissen, wie und nach welchen Kriterien die Vergabe von 20 Wohnungen erfolgte. „Wer hat bestimmt, welche Bewerber die Wohnungen bekommen? Es gibt nirgends eine Liste“, so SP-Stadtrat Harald Nikitscher. Laut VP-Bürgermeister Friedrich Quirgst wurden 15 von 20 Wohnungen durch die „WET-GmbH“, der Rest durch das NÖ Wohnservice vergeben.

Nikitscher brachte eine Gemeinderatssitzung aus dem Jahr 2016 und einem Artikel der NÖN ins Spiel, wonach Quirgst gesagt hatte, dass die Vergabe allein der Stadt obliege. Stadtchef Quirgst dazu: „Offensichtlich bin ich da von einigen falsch verstanden und zitiert worden.“

SP fordert Ton-Protokoll von Sitzung aus 2017

Nikitscher forderte daraufhin, dass man die Tonaufzeichnungen der Sitzungen zurate ziehen möge, um die Aussage zu beweisen. „Scheinbar haben sich alle Mandatare der Opposition damals verhört“, so der Rote.

Er warf Quirgst noch die „parteiische Vergabe von Wohnungen“ vor, was dieser heftigst bestritt. „Immerhin sind 18 von 20 Wohnungen an Deutsch-Wagramer vergeben worden“, konterte Letzterer. Er wandte sich anschließend !wir-Stadtrat Peter Lauppert zu: „Immer wieder wurde versucht, dieses Projekt abzuschmettern. Mir wurde mitgeteilt, dass Sie sich, als das Projekt spruchreif war, an Baumeister Manfred Schaufler (WET) gewandt und gesagt hätten, dass die Stadt das ,Junge Wohnen‘ nicht mehr möchte.“

Lauppert bestritt diese Aussage und zeigte sich entrüstet. Abstimmung zu diesem Tagesordnungspunkt gab es keine, da die Mieter bereits einige Monate in ihren Wohnungen leben und scheinbar auf die Vergabe keine Rückschlüsse gezogen werden können.