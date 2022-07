Zwei Autobrände in fünf Tagen

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Gleich zwei Autos standen binnen fünf Tagen in Vollbrand: Am Mittwoch der Vorwoche gegen 21.15 Uhr geriet ein Audi nach einem Zusammenstoß mit einem anderen Pkw bei einer Verkehrsinsel in der Bockfließer Straße in Brand. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bockfließ waren beim Eintreffen ihrer Kammeraden aus Deutsch-Wagram bereits vor Ort.

Zusammen gelang es beiden Wehren, die Flammen zu löschen und die Fahrzeuge von der Fahrbahn zu entfernen.

Am Montag gegen 11.15 Uhr begann in der Gottfried-Herder-Gasse plötzlich ein Fahrzeug zu brennen. Ursache laut FF-Kommandant Christian Schantl: „Es dürfte eine Selbst-Entzündung gewesen sein.“ Bei beiden Vorfällen wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.