In der Bockfließer Straße, etwa auf Höhe der Stefan-Fadinger-Straße, kam es zu einem Zusammenstoß zweier Pkw. Beide Autolenker wurden verletzt und mussten mit der Rettung in Spitäler eingeliefert werden. Glücklicherweise bewahrheitete sich die erste Einsatzmeldung nicht, wonach einer der Lenker im Fahrzeug eingeklemmt sei. An den beiden Unfallfahrzeugen entstand erheblicher Schaden. Sie wurden von einem örtlichen Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt.