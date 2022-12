Die zehn prägendsten Ereignisse des Jahres im Bezirk Gänserndorf

Werbung

Explosion kostet Frau das Leben

Mitte März spielen sich in Dürnkrut überaus dramatische Szenen ab. Gegen 8 Uhr morgens explodiert urplötzlich ein Einfamilienhaus. Die schwer verletzte 66-jährige Hausbesitzerin wird vom Notarzthubschrauber „Christopherus 3“ in ein Wiener Krankenhaus geflogen.

Am Ort des Geschehens bleibt ein einziger Trümmerhaufen zurück. Auch ein angrenzendes Einfamilienhaus wird durch die Detonation am Dach und an den Fenstern erheblich beschädigt. Noch am selben Tag nimmt das Landeskriminalamt Niederösterreich die Brandursachenermittlung auf.

Das Haus wurde bei der Explosion völlig zerstört Foto: Coursolle

Innerhalb der nächsten Tage stellt sich heraus, dass ein Bagger im Zuge von Kanalgrabungsarbeiten die Gasleitung beschädigt hat. Das Gas ist daraufhin entwichen und durch das Erdreich schleichend ins Einfamilienhaus eingedrungen. Die Entzündung des Gases im Inneren ist letztendlich darauf zurückzuführen, dass die 66-Jährige ihre Wäsche gebügelt hat und im Anschluss den Stecker des Bügeleisens aus der Dose gezogen hat.

Diebe stehen 245 Apfelbäume

Im April kommt es in Groß-Inzersdorf mitten in der Nacht zu einem dreisten Diebstahl. Unbekannte stehlen der Firma Frohner Wein- und Obstsäfte 245 Apfelsetzlinge.

„Wir konnten es kaum fassen, als wir sahen, dass zwei komplette Reihen unserer Apfelbaumsetzlinge einfach gestohlen wurden. Hier sind rund 120 Arbeitsstunden einfach verloren gegangen“, zeigt sich Elisabeth Frohner erschüttert.

Maximilian und Karl Frohner beim Setzen der neuen Obstbäume. Foto: privat

Beim Eingraben neuer Setzlinge wird die Familie vom SK Spannberg unterstützt, der seine Hilfe sofort anbietet hat, als er von den Ereignissen hört.

„Es freut mich sehr, dass mir meine Mitspieler beim Setzen der Bäume helfen. Das ist typisch für einen Verein wie den SK Spannberg, da hilft man einander einfach gerne“, so Lukas Eisenecker, Spieler des SK Spannberg.

Familie Frohner kann schnell Ersatz finden und neue Stecklinge organisieren. Im Vergleich zur gestohlenen Sorte müssen sie nun aber rund ein Jahr länger auf die Ernte warten.

Mietnomadin verwüstet Haus

Die Mietnomadin hinterließ das Bad in einem grauenhaften Zustand. Foto: privat

Mitte Jänner treibt eine Mieterin in Gänserndorf ihr Unwesen. Nach monatelangen Dreistigkeiten der Dame bekommt der Vermieter Thomas M. den Schlüssel seines Eigenheims ausgehändigt. Er findet seine Liegenschaft in desaströsem Zustand wieder. Der Rasen ist übersät mit Hunde- und Katzenkot, beim Aufsperren der Haustür schlägt ihm ein beißender Gestank entgegen. Auf dem Fußboden und in den Kleiderkästen liegen büschelweise übel riechende Fellhaare, das WC ist innen und außen mit Kot verschmutzt.

14-Jährige tot aufgefunden

Ende März kommt es auch am Sonntagvormittag zu einem Großeinsatz in Marchegg: In einem Einfamilienhaus liegt ein regungsloses 14-jähriges Mädchen – trotz Wiederbelebungsmaßnahmen kann sie nicht gerettet werden. Ein 18-Jähriger sowie vier weitere Personen befinden sich ebenfalls vor Ort und werden von der Polizei einvernommen.

Hier wurde die 14-jährige Wienerin tot aufgefunden. Foto: Spet

Die Beamten entdecken Suchtgift sowie Utensilien für den Drogenkonsum. Laut den Kriminalisten dürfte sich das Mädchen, nachdem es Suchtmittel konsumiert hatte, in einem gesundheitlich lebensbedrohlichen Zustand befunden haben. Es besteht der Verdacht, dass die anwesenden Personen die Hilfeleistung unterlassen haben.

Gymnasium jetzt startklar

Pünktlich zum Schulstart ist es so weit: Das Gänserndorfer Konrad-Lorenz-Gymnasium öffnet nach dem Generalumbau für die Schüler des Bezirks seine Pforten.

Direktorin Eva Zillinger stehen die Erleichterung und die Vorfreude über den bevorstehenden Schulstart in der Gärtnergasse ins Gesicht geschrieben. Sie sieht das kommende Jahr in jeder Hinsicht als Übergang: „Viele Dinge müssen sich erst einspielen. Wir wissen nicht, ob sich gewisse Ideen, die wir jetzt wälzen, in der Praxis bewähren werden.“

Die Jugendlichen erwartet – das kann man ohne Übertreibung sagen – ein zumindest optisch völlig neues Gebäude. Die wohl größten Neuerungen für die Schüler: Nach Jahrgängen getrennte Pausenbereiche, riesige Freiflächen im Innen- und Außenbereich, versperrbare Kästchen in den Klassen, Vortragsräume sowie ein großer Essbereich. Die einzige Erinnerung an früher: Dort und da findet man noch ein paar der alten mintgrünen Möbelstücke.

Direktorin Eva Zillinger vor dem frisch renovierten Gymnasium. Foto: Mattes

Die schieren Zahlen zeigen, welche Größenordnung das Projekt hat: So beträgt die Bruttogrundfläche nun 12.240 Quadratmeter, die Beheizung des Gebäudes erfolgt zu 60 Prozent aus Geothermie, wofür 34 Bohrungen in 150 Meter Tiefe notwendig waren.

Am Dach befinden sich nicht weniger als 378 Photovoltaik-Module mit einer Leistung von 141,75 kWp. Die Schule verfügt über insgesamt 290 Fenster. 32 Firmen waren am Um- bzw. Neubau beteiligt, 32 Bäume und 3.245 Pflanzen wurden gesetzt. 28 Mio. Euro kostete der Umbau.

Zillinger, die den Standort Gärtnergasse seit der Eröffnung in den 1970er-Jahren kennt: „Jeder, der das Gebäude besichtigen möchte, wird bald Gelegenheit dazu haben – entweder bei Elternsprechtagen, beim Tag des Gymnasiums oder bei Treffen des Absolventenvereins.“

Ehe-Drama: Mord und Selbstmord

Mitte Juni erschießt ein Mann in Groß-Enzersdorf zuerst seine Frau und anschließend sich selbst.

Nachdem der 80-Jährige bei der Polizei anruft und seinen Suizid erklärt, kommt es zu einem Großeinsatz der Exekutive samt Cobra. Die Beamten fordern den Mann auf, aus dem Haus zu kommen. Als dieser nicht reagiert, wird die Eingangstür gesprengt. Die Polizei findet zwei Tote, Mann und Frau – beide mit Kopfschuss getötet.

Vor dem Haus, in dem sich das Ehe-Drama abspielte. Foto: Thomas Lenger/monatsrevue.at

Für Nachbarin Renate St. ist das alles keine Überraschung. Sie war mit dem Ehepaar befreundet und weiß über ihre Schicksalsschläge Bescheid. Der Mann habe ihr zuletzt in einem Einkaufsgeschäft von seiner Diagnose Lungenkrebs berichtet.

Seine Frau sei über 30 Jahre lang mit Lähmungen im Rollstuhl gesessen. „Aber er hat alles für sie gemacht, hat sein Leben aufgegeben“, so Ruth Sch., eine weitere Nachbarin. Die Polizei findet im Haus auch einen Abschiedsbrief, der auf eine Krankheit hinweist.

Dieser Fuchs gibt Rätsel auf

Mitte Oktober spaziert ein streunender Fuchs gemütlich durch Gänserndorf. Einer der verblüfften Beobachter ist der pensionierte Leiter der Gänserndorfer Krankenkasse, Kurt Leichtmüller, der das ungewöhnliche Schauspiel mit seiner Handy-Kamera festhält.

„Wir waren gerade beim Würstelstand und trauten unseren Augen nicht“, so Leichtmüller im NÖN-Gespräch: „Der Fuchs kam vom Marktplatz und lief dann die Bahnstraße hinunter, wobei er aber immer nur ein paar Schritte rannte und danach wieder gemütlich ging – wie ein streunender Hund, der Hunger hat und etwas Fressbares sucht.“

Das Tier sieht nicht krank aus und ist auch nicht aggressiv, so Leichtmüller: Trotzdem heißt es ja, dass Füchse sehr scheu sind – und dieser lief einfach mitten in der Stadt über eine belebte Einkaufsstraße. Das ist schon eigenartig.“

Der Fuchs verwendete zum Überqueren der Straße sogar den Zebrastreifen. Foto: Leichtmüller

Was sagt eigentlich ein Wildtier-Experte zu diesem Verhalten? Bezirksjägermeister Gerhard Breuer: „Normal ist so etwas nicht – außer der Fuchs wurde von einem Menschen aufgezogen, dann verliert er seine natürliche Scheu.“ Der Verdacht auf Tollwut steht im Raum.

Schon bald prüft die Bezirkshauptmannschaft die rechtlichen Grundlagen, ob und wie sie das Wildtier aus dem Verkehr ziehen kann. Eines steht fest: Auf der Straße abgeschossen wird der Fuchs auf keinen Fall. Bezirkshauptmann-Stellvertreter Wolfgang Merkatz erklärt: „Im bebauten Gebiet ist das unmöglich. Das wäre viel zu gefährlich. Das Jagdgesetz wird also nicht zur Anwendung kommen.“ Bleibt nur noch das Sicherheitspolizeigesetz, das zum Einsatz kommt, wenn eine Gefährdung von Leib und Leben im Raum steht.

Am besten wäre es, wenn er von selbst wieder verschwinden würde: „Bis jetzt hat er eigentlich nichts getan – er hat nichts ruiniert und niemanden verletzt. Bald darauf verschwindet der Fuchs spurlos ...

Baumgartner brüskiert Bürger

Ende November sorgt die ÖVP-Nationalratsabgeordnete aus dem Bezirk, Angela Baumgartner, mit einer Rede im Parlament für Aufsehen. Dort erklärt die Politikerin, sie ist auch Bürgermeisterin von Sulz, dass sich die Menschen die Teuerung nur einbilden.

„Die Leute haben das Gefühl, dass sie sich gewisse Sachen nicht mehr leisten können, dass sie sich den Alltag nicht mehr leisten können“, so Baumgartner in ihrer Rede.

ÖVP-Nationalrätin Angela Baumgartner sorgte mit ihrem Sager für einen riesigen Wirbel. Foto: Parlamentsdirektion

„Warum haben wir dieses Gefühl, dass wir uns bestimmte Sachen nicht leisten können? Dank Ihnen, liebe Opposition, weil Sie nur Hetze betreiben und nur ungute Stimmung betreiben“, fährt Baumgartner fort. In den Sozialen Medien wird die schwarze Politikerin dafür verbal geprügelt.

„Ich wollte damit ausdrücken, dass die Opposition durch ihre Hetze das Gefühl der Menschen verstärkt, dass die wirtschaftliche Situation hoffnungslos sei“, erklärt Baumgartner, die aus dem Skandal ihre Lehren ziehen will.

Ex-Bezirkschef verstorben

Mitte Oktober verstirbt der ehemalige Bezirkshauptmann Karl Gruber unerwartet im 73. Lebensjahr. Er gilt als ausgezeichneter Jurist, angenehmer Gesprächspartner und – in Bezug auf seine Mitarbeiter – als fürsorglicher Chef. Von Jänner 1998 bis November 2012 war als als Gänserndorfer Bezirkshauptmann tätig. Bei den Bürgermeistern des Bezirks hat der Behördenchef über die Parteigrenzen hinweg hohes Ansehen genossen.

Karl Gruber verstarb unerwartet im 73. Lebensjahr. Foto: Schindler

Bahnhof erhält Mini-Market

Ende November ist es fix: Der Gänserndorfer Bahnhof bekommt einen Nahversoger. Ab Jänner können sich Bahnreisende dort mit notwendigen Lebensmittelnd eindecken. Betreiber des neuen Mini-Markets ist Manfred Winter aus Bad Pirawarth. Er wurde durch einen NÖN-Bericht auf die leer stehende Räumlichkeit aufmerksam und hat beschlossen, die Chance zu nutzen.

Grünen-Stadträtin Beate Kainz mit dem Chef der künftigen Greißlerei am Bahnhof, Manfred Winter, und dessen Ehefrau Salome (v.l.). Foto: Schindler

