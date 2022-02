Zeugin: „Ich will ihm sein Leben nicht verbauen“

Notwendig war weder die Tat des 20-Jährigen im Oktober vergangenen Jahres in Gänserndorf noch seine Verteidigungsstrategie. Denn die versuchten Diebstähle von drei Parfüms aus einem Drogeriegeschäft gab er vor dem Schöffensenat am Landesgericht Korneuburg unumwunden zu. Was er allerdings bestritt, war, dass er am Ende die Tasche, in der sich noch ein Flakon befand, der Angestellten gewaltsam entriss, um mit der „Restbeute“ zu flüchten.

Es sei ihm um seine persönlichen Sachen gegangen, sagte er vor dem vorsitzenden Richter Franz Furtner.

Deswegen habe er der Frau die Tasche entrissen. Dass sich noch ein Stück Diebesgut darin befand, habe er erst bei der Polizei festgestellt, als ein Beamter seine Tasche ausräumte. Mit der Version standen er und seine Verteidigerin Birgit Harold aber insofern auf verlorenem Posten, da der 20-Jährige es selbst bei seiner Vernehmung auf der Polizeistation damals anders schilderte.

Und auch die Angestellte bestätigte in ihrer Zeugenaussage, dass der Angeklagte gesehen haben müsse, wie viele Tester sie aus seiner Tasche nahm. Sie erinnerte sich auch, ihn gefragt zu haben, „ob das notwendig war“.

Opfer verzichtet auf Schmerzensgeld

Ansonsten hätte sich der junge Mann keine freundlich gesinntere Zeugin wünschen können: „Ich will ihm sein Leben nicht verbauen.“ Das bezog sich auf eine Verletzung am Daumen, die sie erlitt, aber vor dem Vorsitzenden etwas harmloser darstellte, als sie unmittelbar nach dem Vorfall der Polizei geschildert hatte. Konsequenterweise wollte sie auch kein Schmerzensgeld vom 20-Jährigen.

Urteil: Fünf Monate bedingte Freiheitsstrafe

Das Urteil des Schöffensenates stützte sich auf das Geständnis des Mannes, aber auch auf die Zeugenaussage der Angestellten – und bescherte dem bisher Unbescholtenen eine bedingte Freiheitsstrafe von fünf Monaten wegen räuberischen Diebstahls. Zwar war der Senat nicht davon überzeugt, dass die Absicht zum Entreißen der Tasche nur auf das dritte Parfüm gerichtet war. Es war aber auch nicht entscheidend für Ausmessung des – letztlich rechtskräftigen – Urteils. „Reißen Sie sich in Zukunft z’samm“, gab der Richter dem 20-Jährigen noch für seinen weiteren Lebensweg mit.

