Am Samstag fand in der Bernsteinhalle in Dürnkrut der Dirndlball der Zistersdorfer Landjugend statt. Dazu erschienen zahlreiche Ehrengäste wie Nationalrätin Angela Baumgartner, Bauernkammer-Obmann Manfred Zörnpfennig und Lorenz Mayer (LK Korneuburg). Zugegen waren zudem zahlreiche Politiker der Region, darunter auch Zistersdorfs VP-Bürgermeister Helmut Doschek. Die Raika war mit Daniel Huber vertreten. Bei der Ballspende handelte es sich um eine Brotbackmischung.