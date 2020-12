Spannend geht es zur Zeit auf der Nordbahnstrecke zu: Auf der 66 km langen Strecke zwischen Süßenbrunn und Bernhardsthal wird modernisiert – so auch in Hohenau. Derzeit steht die Frage im Mittelpunkt, ob es der Hohenauer Bevölkerung zugutekäme, würden internationale Züge wieder in der Gemeinde halten.

Dabei gibt es eine Kontroverse zwischen SP-Bürgermeister Wolfgang Gaida und der Bürgerinitiative „Beschleunigung der Nordbahn“ unter Elvira Führer sowie den Oppositionsparteien. Grünen-Ortsparteisprecherin Elisabeth Zirnhöld widerspricht Gaida in dem Punkt, dass durch einen Halt internationaler Züge in Hohenau eine signifikante Mehrbelastung durch den Verkehr aus der Slowakei eintreten würde. Vor gut einem Jahr begann indes der Einsatz der Initiative „Beschleunigung der Nordbahn“ für eine Verbesserung der Bedingungen für Arbeitnehmer.

Ihre Argumentation: Viele Arbeitnehmer aus dem Dreiländereck (Österreich, Tschechien, Slowakei) müssen ihren Arbeitsplatz in Wien erreichen und benötigen dazu teils drei bis vier Stunden täglich. Dadurch gehe viel Zeit verloren, viele Pendler seien auf das Auto angewiesen. Ihre Kritik: Die Einstellung aller schnellen Verbindungen von Bernhardsthal über Hohenau nach Wien vor einigen Jahren.

Befürworter sehen Unterstützung für Wirtschaft

Die Befürworter eines neuerlichen Aufenthalts von Fernverkehrszügen in Hohenau sehen darin eine Unterstützung der Wirtschaft. Im Dezember 2019 startete Führer eine Petition, um das Anliegen zur Verbesserung der Zuganbindung mittels gesammelter Unterschriften bei der Direktion der ÖBB zu stärken.

Die Anliegen: Halte des Railjets in Hohenau, die Wiedereinführung des Regional-Expresszuges (hält nicht in allen Stationen, Anm.) sowie Regionalzüge, die wie bisher in allen Stationen halten. Die Petition wurde in Österreich von 2300 Betroffenen unterzeichnet und von slowakischen Nachbarn unterstützt. Der Verkehrsregion Ost (VOR) war bemüht, mit dem neuen Fahrplan, der seit 13. Dezember in Kraft ist, Verbesserungen einzuführen: So stehen mehrere beschleunigte Züge für die Pendler zur Verfügung. Dennoch ist man noch nicht wirklich zufrieden, weiterhin werden verkürzte Fahrzeiten gefordert.

Was sagt Ortschef Gaida dazu? „Ich bin an besseren Verbindungen interessiert. Schnellere Regionalzüge oder der Halt internationaler Züge sind ein gemeinsames Ziel.“ Er ist dagegen, das benachbarte Einzugsgebiet der Slowakei mit rund 50.000 Einwohnern ohne Begleitmaßnahmen von der Straße auf die Schiene zu bringen. Er müsse an die Bürger, vor allem in der Forsthausgasse und Meierhofgasse, denken und deren Lebensqualität erhalten. ÖBB-Sprecher Daniel Pinka: „Die Errichtung eines Halts für Fernverkehrszüge in Hohenau ist nicht geplant.“