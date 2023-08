Hilferuf von Dobermannsdorfer Mutter: „Ich will meine Kinder zurück!“

Isabella Herzog glaubt, sie ist im falschen Film: „Das Ganze ist ein Albtraum!“ Der alleinerziehenden Mutter (37) wurden am 17. August vom Jugendamt die Kinder abgenommen (die NÖN berichtete, siehe unten). Jetzt befinden sich der 4-jährige autistische Sohn und seine 11-jährige Schwester in einer Betreuungseinrichtung des Landes in Allentsteig – zwei Stunden Autofahrt von Dobermannsdorf entfernt. Herzog besitzt jedoch keinen Führerschein und somit auch kein Auto. Für eine Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln spuckt das Internet nicht einmal eine mögliche Route aus.

Wie sie die Kleinen besuchen soll, weiß sie noch nicht: „Vom Jugendamt habe ich auch in einem Nebensatz erfahren, dass meine Kinder dort auf jeden Fall zwölf Wochen bleiben werden.“ Das sind lange drei Monate. Außerdem habe ihr das Jugendamt mitgeteilt, dass ihr das Sorgerecht entzogen und dem Land übergeben wurde. Dem widerspricht Bezirkshauptmann-Stellvertreter Wolfgang Merkatz, zu dessen Behörde das Jugendamt gehört: „Nur das Gericht entscheidet, ob die Obsorge bei der Mutter bleibt oder nicht.“

Hier beißt sich die Katze ständig in den Schwanz

Ein entsprechendes Verfahren wurde bereits eingeleitet. Herzog muss jetzt auch für die Unterbringung ihrer Kinder im Heim bezahlen – wieder eine Sache in diesem Fall, wo sich die Katze in den Schwanz beißt: Die Kleinen wurden ihr nämlich deshalb weggenommen, weil sie ihre Aufsichtspflicht vernachlässigt haben soll, da sie ihrer geringfügigen Beschäftigung in einer Wolkersdorfer Reinigungsfirma nachgegangen war: „Jetzt muss ich erst recht Vollzeit arbeiten, um die Kosten für das Heim bezahlen und meine Wohnung erhalten zu können.“

In diesem Fall werde sie ihre Kinder bis zu deren Volljährigkeit nie mehr wieder sehen, weil sie bei einer Vollzeittätigkeit noch weniger Zeit hätte, die Sprösslinge zu beaufsichtigen. Dazu Merkatz: „Sie bräuchte sich nur eine Tagesmutter nehmen und das Problem wäre gelöst.“ Herzog widerspricht: „Ich habe doch eh alles versucht. Wenn eine Tagesmutter hört, dass es um ein autistisches Kind geht, lehnt sie sofort ab.“

Der 18-Jährige würde für seine Geschwister alles tun. Isabella Herzog

Deshalb sei ja der 18-jährige Sohn die beste Option gewesen. Dieser hatte die Geschwister beaufsichtigt, wenn die Mutter in der Arbeit war: „Das wollte das Jugendamt nicht, weil dies eine zu große Belastung für ihn sei, was Unsinn ist. Er würde alles für seine Geschwister tun, sogar die Obsorge übernehmen.“

Wird Herzog eigentlich auch vom AMS, wo sie arbeitslos gemeldet ist, unter Druck gesetzt? „Nein“, betont Gänserndorfs AMS-Chef Georg Grund-Groiss: „Da dürfte es ein Missverständnis gegeben haben. Wir drängen in diesem Fall zu keiner Vollzeitbeschäftigung. Wenn die Frau keine Betreuung für die Kinder findet, kann sie natürlich weiterhin Arbeitslosengeld beziehen und zusätzlich ihrer geringfügigen Beschäftigung nachgehen.“

Aufsichtspflicht verletzt Dobermannsdorf: Jugendamt nahm Mutter drei Kinder weg

Dobermannsdorf Krankenhausärztin nimmt Gänserndorfer Jugendamt ins Visier