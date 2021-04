Die Serie an Katzenschicksalen im Bezirk nimmt kein Ende. Nachdem in den Vorwochen mehrmals verletzte bzw. stark unterernährte oder verwahrloste Samtpfoten aufgelesen wurden, sorgt jetzt wieder ein Stubentiger für Sorgenfalten bei den Mitarbeitern des Mistelbacher Tierheims Dechanthof.

Ein Kater lief in Dobermannsdorf Arbeitern auf einer Baustelle zu. Rasch stellte sich heraus, dass das Tier ein blutendes Loch am Rücken aufwies. Unter dem stark verfilzten Fell des Katers traten noch weitere Verletzungen zutage. Eine Pflegerin eilte sofort zur Baustelle, um den Kater zu versorgen. Das Tier wurde umgehend operiert. Ein Geschoß konnte nicht gefunden werden, die Ärzte gehen eher von einem Biss mit tiefer Abszessbildung aus. Das tote Gewebe wurde abgetragen. Der Kater wird noch ein paar Tage in der Klinik bleiben, um sich von dem Eingriff zu erholen.

Übrigens: Aufgrund des neuesten Regierungserlasses ist der Tierheim Dechanthof bis inklusive Dienstag, 4. Mai, geschlossen. Telefonisch ist das Team natürlich weiterhin unter 02573/ 2843 erreichbar (Mittwoch bis Sonntag, jeweils von 13 bis 16.30 Uhr).

Bei Fundtieren oder Notfällen ist das Team des Dechanthofs 24 Stunden am Tag unter der Handynummer 0664/50 411 06 erreichbar. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.tierheim-dechanthof.at .