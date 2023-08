Krankenhausärztin nimmt Gänserndorfer Jugendamt ins Visier

Die Kinder von Isabella Herzog, die vom Jugendamt abgenommen wurden (die NÖN berichtete), beschäftigten auch das Landesklinikum Mistelbach. Grund: Weil kein entsprechender Platz in einer Betreuungseinrichtung des Landes gefunden werden konnte, wurden der 4-jährige Autist und seine 11-jährige Schwester kurzerhand im Mistelbacher Krankenhaus untergebracht – sehr zum Ärger einer Klinikärztin.

Die Medizinerin will aus Angst vor ihrem Arbeitgeber anonym bleiben: „Ich kann nicht länger schweigen. Alle Menschen sollen wissen, wie in unserem Bundesland mit traumatisierten Kindern, die nicht mehr bei ihren Eltern aufwachsen können, verfahren wird.“ Zum wiederholten Male seien Kinder ohne medizinische Indikation ins Klinikum Mistelbach gebracht worden, weil es in ganz NÖ keinen freien Platz in einem Kinderheim gab.

BH-Stellvertreter Wolfgang Merkatz: „Das Ganze war nicht optimal, aber zu diesem Zeitpunkt die beste Lösung.“ Foto: privat

„Die Kleinen müssen daraufhin tagelang vollkommen allein – ohne psychologische oder sonstige Betreuung – weinend in einem Zimmer unseres Krankenhauses warten, bis irgendwo ein Platz frei wird.“ Im Haus gebe es weder die personellen, noch die zeitlichen Möglichkeiten, um sich adäquat um diese „zwischengelagerten Kinder“ kümmern zu können: „Wer verletzt denn jetzt seine Aufsichtspflicht? Ganz klar die Verantwortlichen im Land und die zuständigen Politiker.“

Was sagt das Jugendamt, also die Bezirkshauptmannschaft, zu den Vorwürfen? BH-Stellvertreter Wolfgang Merkatz: „Die Kinder wurden von uns am Donnerstag abgeholt. Zwei von ihnen mussten unbedingt zusammenbleiben.“ Kurz vor dem Wochenende habe man leider keinen adäquaten Platz gefunden: „Am Montag wurden die beiden dann in eine Betreuungseinrichtung gebracht.“ Das Ganze sei auch mit der zuständigen Primaria abgesprochen gewesen.