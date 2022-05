Neuer Radweg verbindet Orte

Am Freitag wurde der Radweg von Tallesbrunn nach Dörfles durch ÖVP-Landesrat Ludwig Schleritzko im Beisein von ÖVP-Bürgermeister Johann Zimmermann und Straßenbaudirektor Josef Decker eröffnet.

Die Gesamtkosten von 90.000 Euro übernehmen zu 70 Prozent das Land und zu 30 Prozent die Marktgemeinde Weikendorf. Die Arbeiten wurden von der Firma Porr durchgeführt. Weikendorf ist eine Mitgliedsgemeinde der Radbasisnetzregion Gänserndorf. Schleritzko: „2021 wurden etwa 59 Radwegprojekte seitens des Landes NÖ umgesetzt und rund 100 Projekte betreut.“

Im Anschluss an die feierliche Eröffnung in Dörfles ließ es sich Schleritzko nicht nehmen, die 1,2 km lange Strecke gleich selbst am E-Bike zu testen. So ging es auf zwei Rädern zu einer kleinen Feierlichkeit ins FF-Haus nach Tallesbrunn.

Dabei wurde Schleritzko der Ehrenring der Marktgemeinde verliehen. Des Weiteren wurde Josef Pabinger das Verdienstzeichen der Marktgemeinde verliehen. Danach gab es einen gemütlichen Ausklang, musikalisch begleitet vom 1. Weikendorfer Musikverein. Verköstigt wurden die Festgäste durch die Mitglieder der FF Tallesbrunn.

