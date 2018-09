1.000 Gäste strömten am vergangenen Samstag zur Deltaparty in die Ottakringer Brauerei in Wien. Darunter auch 100 Fans aus dem Marchfeld, die in apfelgrünen T-Shirts beim 88,6 Bandcontest für Bine Hagn Stimmung machten.

Die Songwriterin, die als Solosängerin in den Wettbewerb gestartet war, kam diesmal mit Band (Schlagzeug, Bass, Keyboard, Saxophon, akustische und E-Gitarre sowie zwei Backgroundstimmen) auf die Bühne. Sie gab vier Eigenkompositionen zum Besten. Zusätzlich zu dem „So rockt das Leben“-Song, spielte sie das flott-fetzige „Waun du wüst“, ein humoristisches „Da Beda“ und die gefühlvolle Ballade „Kumm setz di her zu mir“.

Durch Publikums- und Juryvoting landete sie mit ihrer 20-minütigen Performance auf dem vierten Platz. Contestgewinner wurde die Heavy-Rock-Band Roadwolf.