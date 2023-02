Kein Paradies für Paradeiser: Film- und Diskussion in Deutsch-Wagram

„Ketchup ist in aller Munde. Oft hat man keine Ahnung, wo es herkommt und wie es produziert wird“, meint Gemeinderätin Bettina Bergauer, die zum Film- und Diskussionsabend zur ZDF-Dokumentation „Rotes Gold – die Geheimnisse der Tomatenindustrie“ lud. Dass Tomatensauce mittlerweile in großem Stil für den weltweiten Bedarf in China hergestellt wird und sich in nahezu allen bekannten Marken verbirgt, wussten nur wenige.

„Arbeitskräfte ernten die Tomaten für einen Minimallohn unter prekären Arbeitsverhältnissen. Ob alle Inhaltsstoffe – unseren europäischen Standards entsprechend, korrekt angegeben sind – lässt sich nicht immer nachvollziehen“, so Bergauer weiter. Regionale Tomatenmark-Versorger hätten zusperren müssen und selbst Bauern in Afrika würden ihre geernteten Tomaten nicht mehr verkaufen, weil Konserven billiger seien. Bei der anschließenden Diskussion war man sich einig, dass frische, regionale Ware die österreichischen Landwirte stärkt und für unsere Nahrungsmittelsicherheit wichtig ist.

