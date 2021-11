Die Auen haben viele Helfer

Der Nationalpark kann seit Jahren auf Unterstützung durch freiwillige Helfer zählen. Im Vorjahr und in der ersten Jahreshälfte 2021 musste ein Großteil der Aktivitäten wegen der Pandemie abgesagt werden. Ab Juni trafen wieder Gruppen für Einsätze ein.

Der Schwerpunkt lag auf der Reinigung der Donau-Ufer von Schwemmmüll, weiters wurden Lebensräume für Flora und Fauna gepflegt. „Insgesamt haben heuer 351 Personen aus 10 Unternehmen und Vereinen 1.586 Stunden an freiwilliger Naturschutzarbeit in Begleitung von Rangern bzw. Mitarbeitern des Nationalparks geleistet. Das ist eine großartige Unterstützung unserer laufenden Arbeit im Gebiet, für die ich mich herzlich bedanke“, so Nationalparkdirektorin Edith Klauser.

Die Donau-Versicherung zählt zu den langjährigen Förderern des Nationalparks und deren Mitarbeiter packen tatkräftig an. Die Firmen Sage, ISS und Biotherm stellten ebenfalls ihre Zeit für den Naturschutz zur Verfügung. Der Alpenverein schickte wieder Mitglieder für die laufende Pflege der Reptilienlebensräume auf der Ruine Rötelstein bei Hainburg. Nicht zuletzt wurde auch seitens des Vereins SCI und von den Donau-Auen-Junior-Rangern wie jedes Jahr voller Motivation im Schutzgebiet gearbeitet.

Die Wiener Städtische Versicherung kam erstmalig im Rahmen von „Social Active Days“, um das Gebiet von Abfall zu säubern. „Ja!Natürlich“ war im September gemeinsam mit dem „Clean River Project“ von Naturschützer Stephan Horch zu Gast.