Vertreter von 17 Naturschutzgebieten aus neun Donauländern trafen einander in Wien zur Versammlung des Netzwerks der Donau-Schutzgebiete. Die erfolgreiche Ära von Präsident Carl Manzano, der auch als Direktor des Nationalparks Donau-Auen in Ruhestand geht (die NÖN berichtete), geht zu Ende. 10 Millionen Euro wurden unter seiner Präsidentschaft von „Danubeparks“ in den donauweiten Naturschutz investiert. Die Weichen für die zukünftige Zusammenarbeit wurden gestellt.

Seit 2007 arbeiten die Nationalparks, Biosphärenreservate und Naturparks im „Danubeparks“-Netzwerk zusammen. Mehr als zehn Jahre lenkte dessen Geschicke der Nationalpark Donau-Auen mit Präsident Manzano an der Spitze. „Danubeparks“ hat sich von einer kleinen Interessensgemeinschaft zu einer europaweit ausgezeichneten Naturschutz-Dachmarke entwickelt. Mehrere transnationale EU-Projekte wurden von „Danubeparks“ abgewickelt, 10 Millionen Euro wurden in donauweite Maßnahmen für den Schutz der Fluss-Ökosysteme, in den grenzübergreifenden Artenschutz und in den Naturtourismus investiert.

"Finden besonders spektakuläre Schutzgebiete"

Bei der Versammlung verabschiedete sich Manzano auch als Präsident von „Danubeparks“. Seine Nachfolge tritt Vlatko Rožac aus dem kroatischen Naturpark Kopački rit an.

Außerdem wurde bei der Versammlung die Kooperationsvereinbarung der Donau-Canyons unterzeichnet. Was diese Canyons sind, erklärte „Danubeparks“-Generalsekretär Georg Frank: „Überall dort, wo die Donau enge Schluchten oder malerische Täler formt, finden wir besonders spektakuläre Schutzgebiete.“ Einige Fachleute aus Deutschland, Österreich, Ungarn, Serbien und Rumänien haben dazu im Vorfeld gemeinsame Strategien ausgearbeitet.

„Der Wiener Leopoldsberg mit seinem Blick über die Donau ist ein würdiger Standort für die Unterzeichnung dieses Kooperationsabkommens“, betonte der neue „Danubeparks“-Präsident Vlatko Rožac mit Stolz.