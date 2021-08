Gleich drei neue Feuerwehrhäuser gibt es in der Gemeinde, am Wochenende wurde nun das erste davon in Loimersdorf feierlich eröffnet: ÖVP-Vizebürgermeister Christian Palka, der durch die Feier führte, durfte dazu neben vielen anderen die Landtagsabgeordneten René Lobner (ÖVP) und Dieter Dorner (FPÖ), Landesfeuerwehrrat Wilfried Kargl, Bezirkskommandant Georg Schicker, Rotkreuz-Bezirksstellenleiter-Stellvertreter Wolfgang Sovek sowie den Engelhartstettener ÖVP-Bürgermeister Josef Reiter und dessen Lasseer Amts- und Fraktionskollegen Roman Bobits begrüßen.

Palka verwies auch darauf, dass das neue Feuerwehraus sozusagen ein Geburtstagsgeschenk für die örtliche Wehr sei, die heuer ihr 140. Jubiläum feiert und damit eine der ältesten Feuerwehren im Bezirk ist. Seit dem 100-Jahr-Jubiläum steht das Feuerwehrhaus übrigens an seinem jetzigen Standort im Ortszentrum.

Lob für Florianis

Alte Bausubstanz wurde auch in den Neubau integriert, wie Bürgermeister Reiter in seiner Ansprache wissen ließ. „Für alle drei Feuerwehrhäuser wurden 3,2 Millionen Euro an Baukosten veranschlagt, 660.000 Euro hat das Land gezahlt, es wurden auch so weit möglich und sinnvoll gespart, die Kosten stiegen letztendlich aber trotzdem etwas an“, so Reiter weiter. Er betonte die Wichtigkeit der Feuerwehr in der Gemeinde, die über 50 Kilometer Hochwasserschutzdamm verfügt, und lobte auch speziell die Loimersdorfer Florianis, die auch eine Teststraße im Feuerwehrhaus betrieben. Auch Lobner betonte die Wichtigkeit des Feuerwehr- und Freiwilligenwesens in der Gemeinde und wünschte den Florianis „Happy Birthday“.

Bevor dann Pater Antal zur Segnung der neuen Räumlichkeiten auf die Tribüne gerufen wurde, gab es für Palka Gelegenheit, „Danke“ zu sagen: An einige Ortsbewohner, die der Feuerwehr in der Zeit des Umbaus ihre Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hatten.

Margarete Sestak, Ilse Fabschitz, Gertrude und Matthus König sowie Marianne Rosar wurden mit Blumen und Geschenkkörben bedacht. Für Bürgermeister Reiter gab es die Ehrenmitgliedschaft in der FF Loimersdorf und nicht zuletzt wurden Projektkoordinator Leo Sabeditsch Rosen gestreut, der den Neubau der drei FF-Häuser organisiert hatte. Der gab das Lob zurück und merkte an, dass so eine Riesenbelastung für die Gemeinde ohne die Zusammenarbeit aller Beteiligten nicht möglich gewesen wäre.