Strasshof: Besichtigungstour mit 50 Radlern war ein Erfolg

Am Samstag in der Vorwoche fand der 17. Radwandertag der Gemeinde statt. Dieses Event nimmt Bürgermeister Ludwig Deltl immer zum Anlass, den gemeinsamen Ausflug mit der Präsentation interessanter Neuerungen und Projekte im Gemeindegebiet zu verbinden. Rund 50 interessierte Radfahrer starteten um Punkt 13 Uhr vom Treffpunkt vor dem Gemeindeamt. Es ging zuerst zum Heimatmuseum. Anschließend wurde das Anton-Lendler-Denkmal am Dr.-Lueger-Platz besichtigt.

Infos über das Mahnmal und die Arbeit der Team-Österreich-Tafel

Die dritte Station war das Universale-Gelände, wo Bernhard Blank vom Verein Arbeitsgruppe Strasshof über die Errichtung des dort errichteten Mahnmals sowie über die NS-Arbeitslager in Strasshof, berichtete. Der neue Bauhof und die gleich in der Nähe befindliche Ausgabestelle der Team-Österreich-Tafel waren die nächsten Stationen. Die Leiterin der Tafel, Maria Schravogl, gab vor Ort Einblicke in die Arbeit der Tafel. Zum Schluss fuhren die zahlreichen Radler zum Feuerwehrhaus, wo man schließlich bei einem gemütlichen Beisammensein den Radwandertag ausklingen ließ.