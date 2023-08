Breitenseer ertappte Fahrraddieb beinahe auf frischer Tat

Nichts ahnend bog der 29-jährige Manfred S. mit seinem Auto am Donnerstagabend gegen 20.15 Uhr in das beschauliche Feriendorf in die Straße ein, in der er wohnt. Keine 100 Meter vor seinem Haus kam ihm ein Radler entgegen, dessen Rad dem Breitenseer bekannt vorkam, es war dasselbe Fabrikat war wie seines.

Manfred S. hielt bei seinem Haus und musste feststellen, dass sein Fahrrad weg war. Sofort eilte S. zu seinem Auto und verfolgte den mutmaßlichen Dieb. Schon nach wenigen Metern konnte er den Langfinger stellen. Der mit langer Hose, T-Shirt und Rucksack ausgestattete Mann mittleren Alters ergriff sofort über einen anliegenden Graben und nahe gelegene Äcker die Flucht, dabei ließ er das Fahrrad zurück.

Der junge Breitenseer kontaktierte umgehend die Polizei, die auch nach wenigen Minuten vor Ort war. Zufällig war auch Polizeidiensthund FOX Bornemis von der Polizeidiensthundeinspektion Schwechat dabei. Es dauerte nicht lange, bis der Hund den mutmaßlichen Täter beim Breitenseer Friedhof stellen konnte: Hinter einem mobilen WC hatte sich der verhinderte Dieb eine Tarnjacke übergezogen, um nicht sofort gesehen zu werden, die Nase des Tieres konnte er aber nicht täuschen.

Der 35-jährige Slowake ließ sich widerstandslos festnehmen und zeigte sich geständig, den Diebstahl begangen zu haben. Er soll schon Tage zuvor im Gemeindegebiet von Lassee einen Fahrraddiebstahl verübt haben.

S. zeigte sich entsetzt: „Diese Tat ist auch an Dreistigkeit nicht zu überbieten, vor dem Haus parkte das Auto meiner Gattin, die mit ihren beiden kleinen Töchtern schon auf mich wartete.“ Eine im Bereich des Hauseingangs angebrachte Überwachungskamera lieferte auch den gestochen scharfen Beweis für den Diebstahl.