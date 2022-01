Bodenversiegelung: Bürger in Sorge

„Alle reden über die einhergehende Bodenversiegelung, aber keiner wird aktiv“, so eine Drösinger Familie, die sich nun an die NÖN wendete. Worum genau geht es? Im Zuge der Modernisierung der Nordbahn am Standort Drösing werden bestehende Grünflächen geopfert. „Ein spärlich frequentierter Feldweg soll als Begleitweg auf rund fünf Metern Breite asphaltiert werden, dabei geht sehr viel Ackerboden verloren“, beklagen die Bürger.

Der auf der Westseite des Bahnhofs geplante zusätzliche Parkplatz bewirke, dass noch mehr Grünland durch die dafür nötigen An- und Abfahrten verbaut werde. Dabei könne der bestehende Parkplatz beim Bahnhof durch einen kleinen Umbau problemlos erweitert werden. Auch das Schleifen der bestehenden Haidelbrücke, wodurch die Bewohner eines ganzen Straßenzugs vom Ort abgeschnitten würden, stößt auf Unverständnis, zumal der Weg zum örtlichen Nahversorger dann beträchtlich länger wird.

„Es geht uns bei der Sache jedoch um den Schutz der Umwelt und wir möchten auf diesen aufmerksam machen“, so die Familie weiter. Aus ihrer Sicht könne die „unnötige Bodenversiegelung“ vermieden werden, wodurch „so viele wertvolle Grünflächen wie möglich“ zum Wohle der gesamten Ortschaft erhalten blieben, ohne dass die Ausbaupläne der ÖBB beeinträchtigt würden.

Die NÖN konfrontierte SPÖ-Bürgermeister Josef Kohl mit den vorgebrachten Einwänden. „Man sieht, wie die Interessen aufeinanderprallen. Es gibt nur wenige, die in der Sache kritisieren, das ist das Wichtigste“, meint der Ortschef, der versichert, dass man versucht habe, Kompromisse zu finden.

„Generalsanierung der Brücke ist zu teuer“

Die Generalsanierung der Haidelbrücke sei zu kostenintensiv. Dafür sei man dann die einzige Gemeinde, die zwei neue Brücken habe. Zum geplanten zweiten Parkplatz meint Kohl, dass für die Bedarfsberechnungen die ÖBB zuständig seien, und fährt fort: „In Zukunft müssen auswärtige Pendler nicht mehr durch den Ort fahren, sondern kommen direkt zur P&R-Anlage. Mir war wichtig, dass die Gemeinde nicht – wie es im ursprünglichen Entwurf der ÖBB der Fall gewesen wäre – für den Erhalt von zwei Brücken zuständig ist.“

Auf die Frage, ob der vorliegende Plan nun so eingereicht werde, ergänzt er: „Ja, wir sind diesbezüglich übereingekommen.“

Und was sagen die ÖBB zu den Bedenken der Familie? „Selbstverständlich ist die Bodenversiegelung ein wichtiges Thema, auf das wir Rücksicht nehmen. Bei Projekten dieser Größenordnung ist die Entscheidung für oder gegen einzelne Maßnahmen oft ein sensibles Austarieren zwischen den Interessen.“ Die Umweltverträglichkeitsprüfung stelle sicher, dass die Umweltinteressen sowie die gesetzlichen Vorgaben berücksichtigt werden.

Die Adaptierung des Feldweges geschehe in Abstimmung mit der Gemeinde. Sie sei für die Erreichbarkeit der Ackerflächen und die im Zuge des Ausbaus neu zu errichtenden Versickerungsbecken, die den Erhaltungs- und Wartungsarbeiten dienen, erforderlich.

