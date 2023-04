Das Dorf hat eine neue Glocke

Kürzlich versammelte sich die Pfarrgemeinschaft zu einem besonderen Anlass in der Pfarrkirche. Endlich war sie da, die sehnsüchtig erwartete neue Glocke, die die Pfarre bereits zu Ostern 2022 für die barocke Friedhofskapelle bestellt hatte.

Sie soll bei einer Segnung im Sommer dort aufgehängt werden. Zelebrant Domkapitular Gerald Gruber kam in Vertretung des Bischofs und führte gemeinsam mit Pfarrer Davis und Pfarrer Joy, Mesner Karl Kadiurek sowie Mitgliedern der Pfarrgemeinde die feierliche Weihung der 50 kg schweren und 50 cm großen Bronzeglocke durch. Die musikalische Begleitung übernahm der Kirchenchor unter der Leitung von Isabella Makovsky. Auch SPÖ-Bürgermeister Josef Kohl nahm an den Feierlichkeiten teil.

Im Anschluss lud die Pfarre zu einem gemütlichen Zusammensein mit Würsteln und Getränken. Die NÖN sprach mit Ernst Fradinger, stellvertretender Vorsitzender der Pfarrgemeinde, dieser hat zur Glocke eine besondere Beziehung, denn er war bei deren Guss am 20. Dezember in Passau dabei: „Sowas erlebt man nur einmal. Ich habe mich bei dem Vorgang verkühlt, auf der Vorderseite hatte es 1.600 Grad, am Rücken war es eiskalt.“

