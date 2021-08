„Es gab einen Moment in unserer Ehe, da stand alles auf der Kippe“, antwortet Gertrude Wawrowsky, seit 65 Jahren glücklich verheiratet mit Hermann, dessen Namen sie seit ihrer Trauung 1956 in der Dürnkruter Pfarrkirche trägt, auf die Frage, ob ihre Ehe jemals in Gefahr gewesen sei. Ihr Mann, damals Musiker, sei jedes Wochenende unterwegs gewesen, sie blieb mit ihren beiden Kindern allein zu Hause.

Musik gegen Jagd getauscht

Im neunten Ehejahr stellte sie ihn vor die Wahl: Er müsse aufhören, so wolle sie die Ehe nicht fortsetzen. Gatte Hermann erfüllte den Wunsch seiner Frau mit den Worten „gut, dann gehe ich dafür jagen“, verkaufte die Instrumente und schaffte sich eine Jagdausrüstung an. „Wir haben uns in unseren Aktivitäten gegenseitig unterstützt“, so Gertrude Wawrowsky weiter. Sie geht mit ihm zur Jagd oder zum Fischen, er begleitet sie bei den vielen Veranstaltungen, bei denen sie als „Vereinsmeierin“, wie sie sich selbst bezeichnet, kräftig mitmischt. „Hermann unterstützte mich, wo er konnte, und half mit, es gab nie Vorwürfe.“ Und: „Vor dem Schlafen gibt’s immer ein Bussi“, so Gattin Gertrude weiter.

Nie böse schlafen gehen

Auf die Frage, was sie einem angehenden Brautpaar an Ratschlägen für eine lange, funktionierende Ehe mitgeben würden, meinen sie: „Man soll nie böse schlafen gehen, sich am Abend immer versöhnen. Wichtig sind auch Toleranz, Geduld und Gemeinsamkeiten – und dass man diese Gemeinsamkeiten auch zusammen lebt.“ Was hat die beiden so verbunden? „Wir haben einander ergänzt.“

Begegnet sind die beiden einander zum ersten Mal in der Pfarre Drösing. „Ich stand in der Tür, da kam einer rein und rempelte mich an. Nicht einmal entschuldigt hat er sich. Ich dachte mir, das ist ein Rüpel“, so die Frau. Eine Woche später – beim Kathreintanz im Pfarrheim – saßen die Burschen und Mädchen einander gegenüber. Erstere forderten zum Tanz, sie erblickte den jungen Burschen von der Vorwoche. „Wenn der mich auffordert, bekommt er einen Korb“, dachte sie – und tatsächlich: Er kam auf sie zu. Als sie ihm entgegenging, schoss die Liebe ein. Seitdem sind die beiden ein Paar. Gertrude Wawrowsky war gerade mal 14 Jahre alt, Hermann 15.

Schon vier Jahre später wurde geheiratet. Beide benötigten noch die Erlaubnis ihrer Eltern, um diesen Schritt zu gehen. Volljährig war man erst mit 21. Viele Jahre lang seien sie sehr arm gewesen, erzählt Wawrowsky: „Wir wohnten acht Jahre lang in einem zu einer kleinen Wohnung umgebauten Schweinestall meiner Eltern. Wir hatten nichts, aber wir hatten einander.“

Erschwerend für die beiden kam hinzu, dass die Familie ihres Mannes nicht glücklich über ihre Verbindung war. Er hätte den bäuerlichen Betrieb übernehmen sollen, was er schlussendlich aus Liebe nicht tat. So verdiente er jahrelang sein Taschengeld, indem er den Sommer hindurch auf Bällen und Kirtagen musizierte.