Flüchtlinge: Viel Wirbel in der Nachbarschaft

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Eine Einwohnerin beklagt sich: Es geht um ihr Nachbarhaus, das als Flüchtlingsquartier dient und in dem ausschließlich Männer untergebracht seien. Was genau stört sie daran? „Ich weiß nicht, wie viele Leute da drinnen hausen. Es gibt nicht einmal ein Fenster, das man öffnen kann. Gelüftet wird über die Türen. Die Bewohner sitzen daher die ganze Zeit draußen“, so die ältere Dame zur NÖN.

Die Unterhaltungen seien manchmal sehr laut und sie fragt sich, wie das im Winter werden solle. Außerdem sei der Gehsteig nebenan blockiert, da dieser aus Mangel an Alternativen als Sitzplatz diene.

Hausbesitzer: Es gab noch nie Probleme

Die NÖN bat den Hausbesitzer um eine Stellungnahme: „Ich betreibe ein Landesflüchtlingsquartier, das von der Landesregierung vertraglich genehmigt wurde. Dass es keine Fenster gibt, muss ich zurückweisen und über die Türen wird quergelüftet.“

Und weiter: „Mehrmals wöchentlich kommen meine Mitarbeiter sowie die Caritas und sehen nach, ob alles in Ordnung ist. Es gab hier noch nie Probleme und ich habe ein gutes Einverständnis mit den Bewohnern.“ Er betont zudem die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde.

Bürgermeister Josef Kohl schlägt in dieselbe Kerbe: „Der Unterkunftsgeber ist sehr kooperativ und ich arbeite gut mit ihm zusammen. Er macht mehr, als er muss.“ In dem Haus gebe es große Auslagenfenster, dies sei nicht ideal. Der Vermieter sei sich jedoch des Handlungsbedarfs bewusst.

Kohl weiter: „Es geht aber nicht um Fenster, da geht’s um Menschen und deren Schicksale. Das Land ist für jede Unterkunft dankbar. Wir als Gemeinde haben damit nichts zu tun und werden oft sehr kurzfristig über Neuankömmlinge informiert.“ Er kenne so gut wie alle Bewohner, da seine Frau ihnen Deutsch beibringe. Man müsse sich schließlich um die Menschen kümmern.

„Bewohner fühlen sich allesamt wohl“

Seine Frau Romana pflichtet ihm bei: „Es ist sehr ordentlich im Haus, die Bewohner fühlen sich wohl. Manche lernen unsere Sprache besonders schnell.“ Die NÖN lernte ein paar von ihnen kennen, darunter den Syrer Fadi, der vor dem Krieg Wirtschaftsökonomie studiert hatte. Oder Eyamen (25), der mit 17 Jahren aus Syrien flüchtete, in der Hoffnung, bald in sein Land zurückkehren zu können.

Das Thema Fenster wird jetzt übrigens in Angriff genommen: Der Unterkunftsbetreiber will sich darum kümmern, auch der Gehsteig soll wieder frei werden – der Sitzplatz wird an einen anderen Ort verlegt.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.