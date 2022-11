Für jedes Enkerl ein eigenes Buch

Regina Haubner ist überglücklich. Rechtzeitig vor Weihnachten erscheint ihr viertes Kinderbuch mit dem Namen „Lenny, die Weihnachtsratte“. Die Autorin hat in der Literaturwelt bereits Fuß gefasst.

Das Werk wird auf der Messe „Buch Wien“ (23. bis 27. November) im Bereich Neuerscheinungen vorgestellt. Ihr Erstlingswerk „Nova“ erschien 2018 anlässlich der Geburt ihres Enkelkindes und bildete den Beginn ihrer Schreibkarriere.

2019 wurde sie ein weiteres Mal Oma und eine Elfengeschichte kam auf den Markt. 2020 erschien das dritte Werk. Wie fand Haubner zur Kinderliteratur? „Ich komme eigentlich eher aus der Malerei, erzählte aber immer schon gerne Geschichten“, so die Autorin im NÖN-Gespräch. Jetzt habe sie diese niedergeschrieben und illustriert.

Die Geschichten richten sich an kleine Entdecker ab drei Jahren. Sie erscheinen in deutscher und englischer Sprache. Als Übersetzer fungiert Haubners kanadischer Schwiegersohn. Die Auflage beträgt jeweils 5.000 Exemplare, die Seitenanzahl an die 30 Seiten, wobei ihr neuestes Werk 50 Seiten umfasst. Auf die Frage, wie sie denn auf die jeweiligen Namen komme, sagt Haubner: „Meine Kindergartenkinder sind meine Berater. Unter drei Vorschlägen wählten sie den Namen des diesjährigen Begleiters, es ist heuer die Ratte Lenny, eine Handpuppe.

Haubner ist verheiratet und hat zwei Kinder, bald wird sie zum vierten Mal Großmutter. Sie ist Kindergartenpädagogin und verfügt über ein Zertifikat im Bereich Kunsttherapie. Der NÖN verrät sie, dass sie fürs nächste Enkerl bereits das fünfte Buch plant ...

