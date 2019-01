Die Gemeinde scheint sich in Sachen erneuerbarer Energien und Klimaschutz gerade zum Vorreiter im Bezirk zu entwickeln. Jedenfalls werden heuer einige Maßnahmen zur CO 2 -Reduzierung gesetzt. Und dann ist da auch noch die Sanierung der Altlast (die NÖN berichtete), deren zugehöriges Forschungsprojekt im September startet, wenn alles klappt.

Während im vergangenen Jahr, wie berichtet, eine Photovoltaikanlage bei der Kläranlage installiert und die Plakette „Ausgezeichnet gebaut in NÖ“ entgegengenommen wurde, sind die nächsten Schritte schon in Planung. „Wir wollen weitere Anlagen zur Stromerzeugung errichten, zum Beispiel auf dem Dach des Bauhofes oder des neuen Radrastplatzes, das wir dafür schon nach Süden ausgerichtet haben“, so SP-Bürgermeister Josef Kohl.

"Bei diesem Projekt würde die Wertschöpfung auch im Ort bleiben"

In den nächsten Jahren wird außerdem die alte Ölheizung im Kindergarten durch eine Hackschnitzel-Heizung ersetzt, die von der Bioenergiegruppe Drösing betrieben werden könnte. „Bei diesem Projekt würde die Wertschöpfung auch im Ort bleiben“, so Kohl. 39,4 Tonnen CO 2 werden von der Gemeinde jährlich produziert und emittiert. Erneuerbare-Energien-Experte und Wahl-Drösinger Lukas Pawek berechnete diesen Wert. Er erklärt: „Sobald die neue Heizung im Kindergarten in Betrieb ist, werden die gesamten CO 2 -Emissionen der Gebäude auf 19,4 Tonnen sinken.“ Da das bisher verwendete Heizöl zu den teuersten Energieformen zählt, spare die Gemeinde gleichzeitig viel Geld.

Weitere Maßnahmen, die Pawek vorschlägt, sind die Dämmung des FF-Hauses samt Einbau einer neuen Heizung und der Austausch alter Gemeinde- gegen neue Elektroautos. Letzteres soll heuer umgesetzt werden.